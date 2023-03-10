Dünyaca ünlü Alman teknik direktörün eski eşiyle yaşadıkları, Chelsea ile yol ayrılığını büyük bir gizeme dönüştürdü.

Chelsea'deki koltuğunu Graham Potter'a bıraktıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in eski eşi Sissi, 13 yıllık evliliklerinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre Sissi, Tuchel'in Londra ekibinde forma giyen oyuncularının saygısını yitirmesinden dolayı gönderildiğini öğrendiği bir telefon aldı.

Sissi, takıma Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Tuchel'e duyulan saygının bir anda kaybolmasının nedenlerini açıkladığı bir mail yazarken Tuchel, Sissi tarafından yazılan ve bu nedenlerin sıralandığı maile geçici bir ihtiyati tedbir koydurmak için çalışmalara başladı.

İki kızları vardı

2009 yılında evlenen çiftin iki kızı bulunuyordu. Chelsea'nin başında çıktığı 100 maçın 60'ını kazanan Tuchel, Porto'da oynanan finalde Manchester City karşısında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Crystal Palace'ın eski sahibi Simon Jordan Ocak ayında yaptığı açıklamada Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin Tuchel'in görevine son verme nedeninin çoğu insan tarafından bilinmediğini söylemişti.

Perde arkasında yaşanan birçok olay olduğunu belirten Jordan'ın bu sözleri o dönemde de Chelsea taraftarları arasında merak uyandırmıştı.