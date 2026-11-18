Manchester United, Mauricio Pochettino'nun tercih ettiği antrenör ekibine yer açmak için teknik kadrosunda kapsamlı bir değişikliği resmen onayladı. Arjantinli teknik direktörün ABD millî takımından kulübe gelişinin ardından güvendiği yardımcılarına yer açılması, Old Trafford'da tavizsiz yeni bir döneme işaret ediyor.

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Old Trafford'da teknik ekipten önemli ayrılıklar doğrulandı

Manchester United, yeni bir döneme geçerken teknik ekibinin öne çıkan beş üyesiyle yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Karar, ABD millî takımındaki son görevinin ardından Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörüyle birlikte Manchester'a gelen Pochettino'nun yakın ekibine yer açmayı amaçlayan planlı bir kadro değişikliğinin parçası. Arjantinli teknik direktör, çalışmalarına hızla başlamak üzere çarşamba günü özel jetle Carrington'a geldi . Bu geliş, kulübün günlük işleyişinde derhâl bir değişime işaret etti.

Kulüp, yayımladığı resmî açıklamada ayrılan isimlerin geçiş dönemindeki katkılarını takdir ederek hizmetleri için teşekkür etti. Kulüp açıklamasında, "Bu gruba gösterdikleri tam bağlılık, özveri ve profesyonellik için teşekkür ediyor, hepsine gelecek için başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Carrick'in çalışma arkadaşları da eski teknik direktörün ardından ayrıldı

Yeniden yapılanma kapsamında, Michael Carrick'in görev dönemiyle yakından bağlantılı birkaç isim de kulüpten ayrıldı. Bunlar arasında, geçici teknik direktör Darren Fletcher ile birlikte göreve başladıktan sonra Carrick'in yardımcısı olarak çalışan Jonny Evans da bulunuyor. 38 yaşındaki Evans, Sir Alex Ferguson yönetiminde Manchester United oyuncusu olarak 2008-09, 2010-11 ve 2012-13 sezonlarında üç Premier League şampiyonluğu kazandı. Ardından West Bromwich Albion ve Leicester City formalarını giydi.

Steve Holland da kulüpte yalnızca 11 ay geçirdikten sonra görevinden ayrıldı. Ocak ayında Manchester United'a saygın bir isim olarak gelen İngiltere millî takımının eski yardımcı antrenörü, Pochettino'nun kendi taktik uzmanlarını göreve getirmek istemesi üzerine ayrılıyor . Newcastle United ve Real Madrid'in eski savunmacısı Jonathan Woodgate de kulüpten ayrıldı. Woodgate, Carrick'le hem Old Trafford'da hem de Carrick'in Middlesbrough teknik direktörlüğü döneminde çalışmıştı.

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Değişim altyapı ve kaleci antrenörlüğü birimlerine de uzandı

Değişiklikler, A takımın taktik ekibiyle sınırlı kalmayıp kulübün uzun vadeli antrenörlük yapılanmasına da uzanıyor. Daha önce 21 yaş altı takımının teknik direktörü olarak başarılı bir dönem geçiren Travis Binnion, A takım antrenörlüğü görevinden ayrıldı. Manchester United'da beş yıl geçiren Binnion, genç yeteneklerin gelişiminde önemli rol oynamıştı.

Ayrıca Pochettino ve ekibinin gelişi, kaleci antrenörlüğü birimini de etkiledi. Ole Gunnar Solskjaer'in görev döneminde kulübe katılan eski Burnley kalecisi Craig Mawson da görevinden resmen ayrıldı.

Manchester United düşme hattının yakınında zorlanıyor

Manchester United, sezonun ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alarak topladığı sekiz puanla Premier League tablosunda şu anda 18. sırada yer alıyor. Takım, ligdeki hayal kırıklığı yaratan performansını iyileştirmek amacıyla pazar günü Anfield'da Liverpool'a karşı oynayacağı merakla beklenen maça hazırlanıyor.