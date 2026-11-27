Reklam

Harry Kane aylarca Bayern Münih'te forma giyemeyecek. Kışın yerine biri transfer edilecek mi? İsimleri sıralamanın tam zamanı!

Ballon d'Or'u yeni kazanmış bir oyuncunun yerini öyle kolayca dolduramazsınız. Doldurabilseydiniz zaten dünyanın en iyi futbolcusu olmazdı. Ancak Bayern Münih'in sorunu, Harry Kane'in yerine oynayacak ismin ondan çok daha düşük seviyede olması değil. Geçen sezon Münih ekibi için 11 gol atan Nicolas Jackson'da durum böyleydi. Asıl sorun, Kane'in yerini doldurabilecek gerçek bir alternatifin bulunmaması.

Jackson'ın kiralık sözleşmesi yazın sona erdikten sonra yeni bir yedek forvet transferi gündeme geldi. Ancak kulüp yönetimi sonuçta bundan vazgeçti ve ihtiyaç doğarsa farklı mevkilerde oynayabilen Serge Gnabry ile Ismael Saibari'yi denemeye güvendi. Şimdi ise Kane, sindesmoz bağı yırtığı nedeniyle mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak ve geçici çözüm olarak düşünülen Gnabry ile Saibari de forma giyemiyor.

Uyluk sakatlığı yaşayan Gnabry, ocak başında ligin ikinci yarısının başlamasıyla dönebilir. Sindesmoz bağı yırtığı bulunan Saibari'nin ise şubatta dönmesi bekleniyor. Kane'de olduğu gibi, geri döndükten sonra tam kapasiteyle oynayıp en üst seviyelerine ne kadar çabuk ulaşacakları doğal olarak belirsiz. Teknik direktör Vincent Kompany, 1. FC Köln ve Lille karşısında forvette Lennart Karl, Tom Bischof ve Konrad Laimer'i denedi, ancak pek sonuç alamadı. 16 yaşındaki büyük yetenek Bastian Assomo, iyi bir hazırlık dönemi geçirmesine ve etkileyici gol serisine rağmen nedense A takımda hâlâ hiç rol almıyor.

Reklam Reklam

Münih ekibi, sezon hedeflerini ciddi biçimde tehlikeye atmamak için kış transfer döneminde Kane'in yerini dolduracak bir oyuncu almalı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ve sportif direktör Christoph Freund, bu yönde değerlendirmeler yaptıklarını henüz doğrulamak istemiyor. Ancak muhtemelen piyasayı çoktan araştırmaya başladılar. Biz de olası isimlere bakalım.

Related Topics

Gelecek maçlar HSV Bundesliga 09:30 FCB

Bayern Münih: Hangi kulüpsüz oyuncular müsait?

En kolay yol, elbette kulüpsüz bir oyuncuyla anlaşmak olur. Avantajı, bonservis bedeli gerektirmemesi ve en azından ülke içindeki organizasyonlarda ocaktaki transfer döneminin başlamasını beklemeden hemen oynayabilecek olması. Dezavantajı ise son haftalarda takımla antrenman yapmamış ve tam hazır olmayabilecek olması. Yine de ilgi çekici seçenekler var.

Örneğin 2022'nin dünya futbolcusu Karim Benzema. 38 yaşındaki Fransız oyuncu, yazın Al-Hilal'den ayrıldığından beri kulüpsüz; ancak son olarak Suudi Arabistan düzeyinde maaşlar alıyordu. Son olarak Galatasaray'da oynayan 33 yaşındaki Mauro Icardi ile son kulübü CF Monterrey olan 30 yaşındaki Anthony Martial da kulüpsüz. Martial, Manchester United'da oynadığı dönemde Münih'e olası bir transferle ilişkilendirilmişti.

Reklam

Ayrıca eski bir tanıdığın sözleşmesi aralık sonunda bitiyor: Eric Maxim Choupo-Moting. Şu anda 37 yaşında olan forvet, 2020 ile 2024 arasında Münih ekibinde oynadı. Başlangıçta Robert Lewandowski'nin yedeği olarak kusursuz bir iş çıkardı, ancak maliyetli bir sözleşme uzatmasının ardından sakatlık sorunları yaşadı . Bu sezon RB New York formasıyla çoğunda kısa süre aldığı 23 maçta beş gol attı. Sky'a göre Choupo-Moting'in adı Bayern Münih'te kulüp içinde şimdiden konuşuldu .

IMAGO

Bayern Münih: Tresoldi veya Ebnoutalib geleceğe dönük transferler olabilir mi?

Gelecek vadeden daha genç bir forvet transfer etmek de düşünülebilir. Böyle bir oyuncu yalnızca kısa vadede Kane'in yerini doldurmakla kalmaz, orta vadede ona alternatif, uzun vadede ise olası halefi olarak hazırlanabilir. Bu seçenekler arasında en ideal isim Nicolo Tresoldi. 22 yaşındaki forvet, Club Brugge'de durmadan gol atıyor ve hem Almanya'nın hem de İtalya'nın en büyük forvet umudu olarak görülüyor .

Reklam

Ancak Kane döndükten sonra Tresoldi, Bayern Münih'te kaçınılmaz olarak ilk etapta kulübede çok zaman geçirecek. Buna razı olup olmayacağı şüpheli. Club Brugge ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor ve bonservisi muhtemelen en az 40 milyon euro olacak. Dikkat çekici bir nokta da Tresoldi'nin, Jamal Musiala'nın işlerini de yürüten 11WINS ajansı tarafından temsil edilmesi. Münih ekibi ile 11WINS arasındaki ilişkiler, Musiala hakkındaki güncel tartışmalar nedeniyle gergin . Çarşamba günü yayımlanan açıklamada ise "yapıcı bir diyalog"dan söz edildi.

Milli forvet Younes Ebnoutalib de Tresoldi ile aynı transfer kategorisinde. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon, 2031'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Eintracht Frankfurt için 12 resmi maçta sekiz gol attı. Ebnoutalib bir süredir Borussia Dortmund ile anılıyor. Dortmund'un sportif direktörü Ole Book da onu SV Elversberg'de birlikte geçirdikleri dönemden tanıyor. Sport Bild'e göre Bayern Münih de artık transfer yarışında . Olası bonservis bedeli olarak 30 ila 40 milyon euro konuşuluyor.

Reklam

Münih ekibinin 2025 yazında transferi için yoğun çaba harcadığı Nick Woltemade ise bir seçenek değil. 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle United'dan kiralık olarak Juventus'ta oynuyor ve başlangıçtaki zorlukların ardından son dönemde performansını artırdı. Ancak Woltemade sezon başında Newcastle için de sahaya çıktığından bu sezon Bayern Münih forması giyemez. Bu nedenle kış transferi için düşünülemiyor.

IMAGO

Bayern Münih ile başka hangi forvetler anılıyor?

Sasa Kalajdzic (29) için durum farklı. İki metre boyundaki ince yapılı forvet, Stuttgart'taki parlak döneminin ardından Bayern Münih için bir dönem adaylar arasındaydı, ancak 2022'de Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. Talihsiz bir sakatlık serisinin ardından Kalajdzic, ülkesi Avusturya'da LASK formasıyla son dönemde yeniden çıkış yakaladı. Sky yorumcusu Dietmar Hamann, kısa süre önce Münih ekibinin ilgisinin yeniden canlanmış olabileceğini öne sürdü . Kalajdzic ise "Bu elbette benim için onur verici" dedi. "Ama ilgimi çekmiyor."

Reklam

Son günlerde güvenilirlik düzeyleri farklı çeşitli transfer uzmanları ve siteleri, başka pek çok forveti de Bayern Münih ile ilişkilendirdi.

Örneğin Folarin Balogun (25): Dünya Kupası'nda, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahalesinin ardından kaldırılan cezasıyla tanınmıştı; şu anda Monaco'da yalnızca oyuna sonradan giriyor. Gabriel Jesus (29) da Barcelona'da ilk 11'de düzenli forma bulamıyor. Peki Joshua Zirkzee'nin (25) dönüşüne ne dersiniz? Bir zamanlar Bayern Münih'te A takıma yükselen oyuncu, 2024'ten beri Manchester United'da zorlanıyor.

Reklam

Hepsinin potansiyeli var, ancak şu anda en iyi formlarından çok uzaktalar. Amine Gouiri (26) için durum farklı. Cezayirli milli oyuncu, Marsilya'da güçlü bir sezon geçiriyor ve hem santrfor hem de sol kanatta oynayabilir.