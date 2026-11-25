N'Golo Kante, Fenerbahçe'nin çarşamba akşamı Londra'da Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçta Stamford Bridge'e duygusal bir dönüş yapacak. Chelsea efsanesi, eski stadının kendisi için hâlâ özel olduğunu kabul etse de duygularını şimdilik bir kenara bırakması gerektiğini söyledi ve İngiltere'ye gelen Türk taraftarları övdü.

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Kante, Fenerbahçe ile Stamford Bridge'e dönüyor

Kante, çarşamba akşamı yeniden Stamford Bridge'in çimlerine çıkacak ancak Chelsea'ye karşı oynamayacak. Orta saha oyuncusu bunun yerine Londra'daki kritik mücadelede Shakhtar Donetsk karşısında Fenerbahçe forması giyecek .

Ukrayna ekibi, yer değiştirmesinin ardından iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği iç saha maçlarını Chelsea'nin stadında oynuyor. Bu düzenleme, Batı Londra'daki yıllarında modern dönemin efsanelerinden biri hâline gelen Kante için duygusal bir dönüşe sahne olacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan 2018 Dünya Kupası şampiyonu, eski stadına dönmenin kendisi için duygusal açıdan büyük önem taşıdığını kabul etti.

Kante duygularını bir kenara bırakıyor

Chelsea ile güçlü bağına rağmen Kante, düdük çaldıktan sonra geçmişe duyduğu özlemin dikkatini dağıtmayacağını açıkça belirtti. Tur atlama hedefiyle sahaya çıkacak oyuncunun tüm odağı, Fenerbahçe'ye galibiyeti getirmekte.

"Chelsea ve Stamford Bridge benim için çok özel ama şu anda maça odaklanmış durumdayız," diyen Kante'nin sözlerini Football365 aktardı. "Burada olmak özel bir duygu uyandırıyor ama şu an bu duygu ikinci planda. Bugün önemli olan kazanmak ve tur atlamak. Umarım maçtan sonra yeni ve güzel bir anı yaratırız."

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Fenerbahçe taraftarları Kante'yi şaşırttı

Kante, takımlarını desteklemek için çok sayıda İngiltere'ye gelen Fenerbahçe taraftarlarını da övdü. İngiltere'nin başkentindeki konuk taraftarların sayısı, deneyimli orta saha oyuncusunu şaşırttı. Kante, onların coşkulu desteğinin Shakhtar Donetsk karşısında takıma büyük güç vereceğine inanıyor.

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"Fenerbahçe her zaman kazanmak isteyen bir kulüp, bu onun DNA'sında var," diye ekledi Kante. "Açıkçası Londra'da bu kadar çok taraftar görmeyi beklemiyordum ama bu bizim için büyük bir güç olacak."

Batı Londra'da tur atlama mücadelesi

Artık her şey, çarşamba akşamı Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleye bağlı. Bu maç, Kante'ye büyük başarılar yaşadığı statta yeni bir sayfa açmak için ender bir fırsat sunuyor. Deplasmana gelen kalabalık taraftar kitlesinin desteğini arkasına alan Fenerbahçe, kazanma zihniyetini Shakhtar karşısında sahaya yansıtmaya çalışacak.