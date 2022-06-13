Eski Chelsea oyuncusu Jon Obi Mikel'den Lukaku yorumu: "Premier Lig için yavaş ve güçsüz"

Mikel, Lukaku'nun oyununun İtalyan futboluna daha uygun olduğunu öne sürüyor.

Jon Obi Mikel, Premier Lig'in Lukaku için "çok güçlü" ve "çok hızlı" olduğu yorumunda bulundu.

Chelsea efsanesi, Belçikalı golcünün durumunu değerlendirdi.

Chelsea geçen yaz Lukaku'yu Inter'den Stamford Bridge'e geri getirmek için 98 milyon sterlin (120 milyon dolar) ile kulüp rekoru kırdı.

Lukaku geçen sezon Maviler formasıyla çıktığı 44 maçta sadece 15 gol atmayı başardı. Mikel, şimdi oyununun İtalyan futboluna daha uygun olduğunu öne sürüyor.

Ne söylendi?

Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Naija FM'e yaptığı açıklamada, "Lig tamamen farklı. İngiliz ligi çok güçlü, , çok hızlı, oysa İtalyan ligi çok yavaş" dedi.

"İngiliz ligi çok fazla kaliteye sahip. İngiliz futbolunun temposu İtalyan ligi için çok fazla

"İtalyan liginde 40 yaşına kadar oynayabilirsiniz, ancak İngiliz liginde çok daha fazla şey yapmak zorundasınız."

Lukaku ayrılacak mı?

Thomas Tuchel; Timo Werner, Christian Pulisic ve Kai Havertz gibi rekabetin ortasında Lukaku'yu her zaman ilk 11 olarak kullanmadı.

Belçikalı, Aralık ayında İtalyan medyasına verdiği bir röportajda, Tuchel'in taktiklerinin güçlü yanlarına oynamadığını öne sürdü ve bu sırada San Siro'dan ayrılmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

GOAL, Lukaku'nun şimdi Inter'e yeniden katılmak için bastırdığını, ancak belirsiz mali durumları nedeniyle sadece bir kiralık anlaşması yapabildiklerini ve Chelsea ile görüşmelerin şu anda devam ettiğini bildiriyor.

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