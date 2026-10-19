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Falko Blöding
Çeviri:

Eski BVB teknik direktörü Nuri Şahin ile sert tartışma: Süper Lig'de bir teknik direktör çılgına döndü

Süper Lig
İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK
İstanbul Başakşehir
Gaziantep FK
Nuri Şahin
O. Ak

Başakşehir FK ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig maçının 2-1 sona ermesinin ardından, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun saha bölümünde Nuri Şahin (38) ile teknik direktör meslektaşı Orhan Ak (47) arasında yer yer hararetli anlar yaşandı.

İki teknik direktör maç sırasında da fikir ayrılığı yaşamıştı. Aralarındaki gerginlik, bitiş düdüğünün ardından neredeyse fiziksel bir kavgaya dönüşüyordu. Şahin'in kendisine doğru söylenmesi üzerine öfkeden deliye dönen Ak, uzun yıllar Bundesliga'da forma giymiş Şahin'in üzerine yürümek istedi. İki teknik ekipten birkaç kişi, öfkeli ikiliyi ayırmak zorunda kaldı. Ak'ı sakinleştirmek ise hiç kolay olmadı.

Gaziantep Teknik Direktörü, davranışları nedeniyle daha sonra hakem Alpaslan Şen'den kırmızı kart gördü. Ak'ı şimdi ağır bir ceza bekliyor olabilir.

Şahin, gerginliği neyin başlattığına ve yaşananlara ilişkin ayrıntılı konuşmak istemedi. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında yalnızca şunları söyledi: "Orada olan orada oldu ve orada kalacak. Aslında böyle konulara daha fazla girmek istemiyorum."

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için önemli olan sadece maç. Ben asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu bilir. Antep'e başarılar diliyorum. Bu üç puan bizim için çok önemliydi."

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Şahin için Başakşehir, 2025'in başında Borussia Dortmund'dan gönderilmesinden sonraki ilk teknik direktörlük görevi. İstanbul kulübünün başına bir yılı biraz aşkın süre önce geçen Şahin, şimdiye kadar çıktığı 45 maçta 1,62 puan ortalaması yakaladı.

Eski HSV forveti Davie Selke'nin de formasını giydiği Şahin'in takımı, Gaziantep galibiyetinin ardından Süper Lig'de onuncu sırada yer alıyor. Uluslararası bir turnuvaya katılım hakkı veren sırayla arasındaki fark dört puan.

Başakşehir, gelecek pazartesi günü İstanbul derbisinde Beşiktaş'la karşılaşacak (saat 17.00).

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