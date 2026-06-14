Eski Brezilya yıldızı: Fabinho bizi Fas'ın fırtınalarından kurtardı!

Eski Brezilya milli takım yıldızı Felipe Melo, Fas maçı sırasında Fabinho'nun bıraktığı büyük etkiyi övdü ve tecrübeli orta saha oyuncusunun, 1-1 berabere biten maçta "Seleção"nun dengesini yeniden kazanmasında kilit bir rol oynadığını vurguladı. 2026 Dünya Kupası Grup 3'ün ilk turunda oynanan maçta.

Brezilya milli takımı, ilk yarıda uzun süre Fas'ın mükemmel organizasyonu karşısında zorlandı. Orta sahada hakimiyet kurmakta ve istenen şekilde ataklar kurmakta zorluk çekti. Ancak Fabinho'nun ikinci yarı başında oyuna girmesiyle maçın gidişatı yavaş yavaş değişti.

Brezilya'nın "Ge Globo" kanalının aktardığı açıklamalarda Melo, Fabinho'nun değerinin büyük fiziksel efor veya rakibe sürekli baskı uygulamasında değil, taktiksel zekasında, oyunun gidişatını okuma ve maçın ritmini kontrol etme yeteneğinde yattığını belirtti.

Melo, "Fabinho oyuna girdi ve sürekli koşmaya veya topu geri kazanmak için güçlü hamlelere dayanan bir oyuncu değildi, ancak orta sahada harika bir şekilde kendini kabul ettirdi" dedi.

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"Konumlanması mükemmeldi ve maçı okuma yeteneği harikaydı. O oyuna girer girmez Brezilya milli takımının performansı açıkça değişti ve sahip olduğu kalite ve tecrübe sayesinde takım topu daha fazla kontrol etmeye başladı. Kesinlikle bizi kurtardı" diye ekledi.

Eski Brezilya yıldızı, Fabinho'nun etkisinin takımın performansına doğrudan yansıdığını belirtti. Fabinho, takım arkadaşlarına daha fazla sakinlik ve oyun kurma yeteneği kazandırdı, bu da maçın bazı bölümlerinde Fas milli takımının üstünlüğünü azaltmaya katkıda bulundu.

Melo, konuşmasının sonunda Fas'ın son dakikalarda güçlü bir geri dönüş yaparak inisiyatifi ele geçirdiğini vurguladı, ancak aynı zamanda Fabinho'nun oyuna girmesinin maçın önemli bir dönüm noktası olduğunu ve Brezilya milli takımının sahaya çıkmadan önce karşılaştığı birçok sorundan kurtulmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.