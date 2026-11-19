Eski Brentford kalecisi Patrik Gunnarsson, kendisini tekerlekli sandalyeye mahkûm eden ağır bir nörolojik hastalıkla mücadelesinin ardından profesyonel futbola duygusal bir dönüş yaptı. İzlanda millî takımının kalecisi, yaklaşık 20 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra KV Kortrijk formasıyla Belçika'nın en üst liginde mucizevi bir geri dönüşe imza attı.

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Kaleci, ağır hastalığın ardından sahalara döndü

Gunnarsson, resmî maçlara dikkat çekici bir dönüş yaptı. Eski Brentford kalecisi, yaklaşık 20 aylık aranın ardından Belçika ekibi Kortrijk formasıyla yeniden sahada. Futboldan bu kadar uzun süre uzak kalmasına ağır bir nörolojik hastalık neden oldu.

Güçten düşürücü bu rahatsızlık nedeniyle üç kez hastaneye yatmak zorunda kaldı ve günlük yaşamı köklü biçimde değişti. Mücadelesinin en karanlık günlerinde kaleci, ürkütücü fiziksel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Şimdi bu engelleri mucizevi biçimde aşarak yeniden en üst ligde futbol oynuyor.

Ürkütücü fiziksel kısıtlamalarla mücadele

Gunnarsson'ın hastalığı son derece ağırdı. Fiziksel becerilerini hızla kaybetti ve temel motor işlevleri olmadan yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

Gunnarsson, Brentford'un resmî kanallarına verdiği röportajda şöyle anlattı: "Yürümek neredeyse imkânsız hâle geldiği için hastaneye tekerlekli sandalyeyle gittim. O kadar güç kaybetmiştim ki kızımı kucağıma bile alamıyordum. Hâlâ kendi başıma nefes alabiliyordum ama normal hissettirmiyordu. Sanki ciğerlerime yeterince hava girmiyordu."

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Kaleciliğin temellerini yeniden öğrenmek

Hastalığı atlatmak, yolculuğunun yalnızca ilk aşamasıydı. Profesyonel kariyerine yeniden başlayabilmek için Gunnarsson, sportif becerilerini sıfırdan geliştirmek zorunda kaldı. Kritik bir üst lige yükselme maçı öncesinde hastanede çekilmiş kişisel fotoğraflarını Kortrijk'teki takım arkadaşlarıyla paylaşarak yaşadığı zorlu deneyimleri onlara ilham vermek için kullandı. Ardından yavaş yavaş antrenman sahasına döndü.

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"O kadar güç kaybetmiştim ki zar zor yürüyebiliyordum. Bu yüzden her şeyi yeniden yapmaya alışmam gerekti," dedi. "Zıplamak sanki ilk kez zıplıyormuşum, topa atlamak da sanki ilk kez atlıyormuşum gibi geliyordu."

Mucizevi dönüşün zihinsel zorlukları

Gunnarsson, Kortrijk formasıyla Belçika'nın en üst ligindeki yerini artık iyice sağlamlaştırdı. Ancak sahaya dönüşte karşılaştığı zihinsel engellerin de fiziksel olanlar kadar zorlayıcı olduğunu kabul ediyor.

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"Yeniden oynadığım için çok rahatlamış ve mutlu olmuştum ama aynı zamanda gergindim," dedi. "Elbette bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalınca eskisi kadar iyi olup olamayacağınızı düşünüyorsunuz."

Kaleci, kariyeri yeniden devam ederken sahadaki her anın değerini bilmeye kararlı. "Şimdiden yeniden bu seviyede oynuyor olmak oldukça inanılmaz… Bazen bunu kendime hatırlatmam gerekiyor," diyerek sözlerini tamamladı.