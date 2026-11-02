Borussia Dortmund’un eski savunmacısı Patrick Owomoyela, Liverpool’un eski teknik direktörü Jurgen Klopp’un Almanya millî takımını uluslararası futbolun zirvesine yeniden taşıyabileceğine inanıyor. Signal Iduna Park’ta 59 yaşındaki Klopp’un yönetiminde beş sezon forma giyen emekli bek, eski teknik direktörünün takımda hemen bir toparlanma başlatabilecek karizmaya sahip olduğunu düşünüyor.

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Klopp'un millî takımı yeniden yükselteceğine inanıyor

Owomoyela, Klopp'un bu yazki Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından Julian Nagelsmann'ın yerine geçerek kulüp düzeyindeki başarısını Almanya millî takımında da tekrarlayabileceğine inanıyor. Red Bull'un Küresel Futbol Başkanı görevinden ayrılan eski Anfield teknik direktörü, temmuz ayında EURO 2028'i ve 2030 Dünya Kupası'nı kapsayan dört yıllık bir sözleşmeye imza attı. Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'yı yeniden yapılandırmak üzere ağustos ayında resmen göreve başladı.

Kısa sürede etki yaratma becerisi, kısıtlı takvime uygun

Kulüplerdeki günlük çalışma düzeninin aksine, millî takım futbolunda teknik direktörlerin taktik fikirlerini uygulamak ve kadro seçeneklerini değerlendirmek için antrenman sahasında geçirebilecekleri süre sınırlı.

Münih'te Bulinews'un da katıldığı bir basın buluşmasında konuşan Owomoyela, eski teknik direktörünün bu kısıtların üstesinden gelmek için neden ideal isim olduğunu şöyle anlattı: “Önemli şeyleri kısa sürede değiştirebiliyor ve onu bu görev için uygun kılan da bu. Keşke Almanya'nın oyuncularıyla her gün [antrenman yapmak için] birlikte olabilseydi ama böyle bir imkân yok. Dediğim gibi, hemen etki yaratabiliyor ve ne yapılması gerektiğine dair net bir vizyon ortaya koyabiliyor.

“Artık itibarı, oyuncuların söylediklerine inanmasına eskisinden daha fazla yardımcı oluyor. Bütün bunlar, zamanı az olmasına rağmen sonuç alabilen bir teknik direktör için uygun özellikler. Mesele sadece doğru kişileri bulmak. [Millî takımdaki ilk döneminde] çok sayıda oyuncu kullandı ve bundan sonra da böyle olacak.”

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Yöntemlerinin temelinde bitmeyen yoğunluk var

Owomoyela, 2008 ile 2013 yılları arasında Dortmund'da Klopp'un yöntemlerini bizzat deneyimledi; iki Bundesliga şampiyonluğu ve DFB-Pokal kazandı. Hamburg doğumlu eski futbolcu, teknik direktörün soyunma odasında tanıdığı özgürlüğü aralıksız fiziksel taleplerle nasıl birleştirdiğini şöyle anlattı: “Çok çalışmamızı isteyen ama bunu yaparken eğlenmemizi de sağlayan bir teknik direktördü. Kendisi de hep eğleniyor gibiydi. Bizden çok şey istese de eğlenmemize izin verirdi.

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“Soyunma odasında sesi en çok çıkan oydu, dolayısıyla size böyle bir özgürlük verirdi. Ama sahada çok çalışarak ve istediklerini yaparak bunun karşılığını vermeniz gerekirdi. Anlattıklarıyla gözünüzde bir görüntü oluşturabilirdi. Nereye gitmenizi ve ne yapmanızı istediğini anlamanızı gerçekten kolaylaştırırdı. Sanki kafanızda bir film canlanırdı. Yapmanız gerekenleri yapmak için sizi motive etme becerisi, onu pek çok kişiden üstün kılan şey. En yüksek tempolu futbolu oynamamızı isterdi.

“Sürekli topun peşinden koş, koş, koş. Topu kazandıysanız olabildiğince hızlı ve kararlı biçimde rakibin üzerine gidin. Topu onlar [rakip] aldıysa yeniden topun peşine düşün. Bunu bir oyuna da çevirirdi. Bir hafta [takım olarak] 120 kilometre koştuysak sonraki hafta ‘Hadi 124 [kilometre] koşalım’ derdi. Söylediklerine inanırdık. Maçları ve derbileri kaybetsek bile doğru yolda olduğumuzu düşündüğü için bunun önemli olmadığını söylerdi.”

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İlk maçlarda karışık sonuçlar

Klopp'un görev süresi, ilk dört UEFA Uluslar Ligi maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle istikrarlı bir başlangıç yaptı; Almanya bu maçlarda üç gol atıp iki gol yedi. Eylülde Hollanda deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik ve Yunanistan karşısındaki şaşırtıcı 1-0'lık iç saha yenilgisinin ardından Almanya, 1 Ekim'de Sırbistan'ı 2-0 yendi; üç gün sonra da Yunanistan deplasmanında 0-0 berabere kaldı. 59 yaşındaki teknik direktör, şimdi kasım ayındaki millî maç döneminde ivme kazanmayı hedefleyecek.