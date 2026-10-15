Bunu Bild gazetesi haberleştirdi. Habere göre Gunners'ın baş gözlemcisi Maurizio Micheli, Güney Koreli oyuncuyu Premier Lig şampiyonunun gündemine getirdi. Kış transfer döneminde bir transferin gerçekleşmesi ise gerçekçi görünmüyor; ancak kulübün ilgisi ilerleyen dönemde daha somut hâle gelebilir.









Kim'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Habere göre taraflar, yakın zamanda sözleşme uzatma görüşmeleri yapmayı da planlıyor. Bununla birlikte 29 yaşındaki oyuncu, Bayern'in stoperleri arasında kâğıt üzerinde Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kim'i öneren kişinin Micheli olması şaşırtıcı değil. İtalyan gözlemci daha önce Napoli'de çalışmış ve bu dönemde Güney Koreli oyuncuyu 2022'de İstanbul ekibi Fenerbahçe'den 19 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Kim, yalnızca bir yıl sonra 50 milyon euro karşılığında Bayern'e gitmişti.

Min-Jae Kim'i yazın hangi kulüp istiyordu?

Arsenal'ın geçtiğimiz yaz da Kim'e ilgisinin arttığı öne sürülmüştü. tz'nin haberine göre İngiltere şampiyonu, Bayern Münih ile temasa geçmişti. Kulüp, sırt ameliyatı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak William Saliba'nın yerine bir oyuncu arıyordu. Ancak Kim'in transfer olmamaya karar verdiği ve Bayern'deki forma rekabetinde rakiplerine meydan okuyan rolünü benimsediği belirtilmişti. Arsenal ise sonunda Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı 60 milyon euroya transfer etmişti.

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Kim, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı altı resmi maçta toplam 489 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı. Bayern Münih, 21 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü maç haftasında Arsenal'ı ağırlayacak.