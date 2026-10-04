Leeds United'ın eski teknik direktörü Jesse Marsch, Manchester City'nin hile yaptığını "herkesin bildiğini" vurguladı ve mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından kulübün Premier Lig'den küme düşmesi gerektiğini savundu.

Marsch, Şubat 2022'de Leeds'in teknik direktörü olarak atandı, ancak kulüp Premier Lig'den düşmekten kurtulmaya çalışırken 12 ay sonra görevinden alındı.

Şu anda Kanada'nın başında bulunan 52 yaşındaki teknik adama, bağımsız bir komisyonun Manchester City'nin dokuz yıllık bir dönemde "hayali" anlaşmalarla dolu 900 milyon sterlinlik ödemeleri gizlediğine hükmeden kararı soruldu.

Karar 2009 ile 2018 arasındaki dönemi kapsasa da, Marsch kendisinin Premier Lig'de bulunduğu dönemde bile "tutarsızlıklar" olduğuna inandığını dile getirdi.

Manchester City küme düşmeli

Marsch, "The Guardian" gazetesine yaptığı açıklamada, bu kararın sonucu olarak Manchester City'nin Premier Lig'den küme düşmesi gerektiğini belirtti.

Manchester City, cuma günü bağımsız komisyonun kararını iptal ettirmek için temyize başvurduğunu doğruladı.

Marsch şöyle konuştu: "Bence Manchester City ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bence alt lige düşürülmeli ve bu arada, herkes bunu biliyordu. Herkes biliyordu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O yaz (2022), biz ve Manchester City kâr ettiğini söyleyen tek iki takımdık. Bize gelince, kâr ettik çünkü Raphinha'yı sattık, Kalvin Phillips'i sattık. Satın aldığımız şeylerin büyük bir kısmı elimizde kalmıştı."

Devam etti: "O dönemde, tasarruf etmememize olanak tanıyacak bir mali durumda değildik. Sahiplerin büyük mali kaynakları yoktu. Manchester City bu sözleri söylediğinde ise, kelimesi kelimesine şöyle dedim: Şaka mı yapıyorsunuz? Bu doğru mu? Bir tür şaka mı?"

Teknik adam şunu belirtti: "Erling Haaland'ı 52 milyon sterline aldıklarını söylediklerinde, durum şöyleydi: Evet, tabii, elbette."

Ve ekledi: "Yani, bunda tutarsızlıklar olduğunu biliyordum, ama ne yapabilirsin ki? Sadece kollarını havaya kaldırıp dersin: İşte futbol bu."

Kovid salgını sonrası kulüplerin hesapları

Marsch'ın işaret ettiği 2022 yazında kulüpler, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı kapılar ardında oynanan 2020-21 sezonuna ait hesaplarını açıkladı.

Leeds kulübü, Championship'ten yükselerek en üst lige dönmesiyle gelirlerinin artması sayesinde 5,5 milyon sterlinlik faaliyet kârı açıkladı.

Manchester City kulübü ise, 2019-2020 sezonunda 126 milyon sterlinlik zarar kaydettikten sonra aynı dönemde 2,4 milyon sterlinlik cüzi bir kâr açıkladı.

Kulübün 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşması ve Pep Guardiola yönetiminde dördüncü kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanması, mali başarısının başlıca nedenleri olarak gösterildi.

Marsch'ın yorumları ayrıca, Manchester City'nin Haaland'ı 52 milyon sterline transfer ettiği ve Phillips'i Leeds takımından 42 milyon sterlinlik bir anlaşmayla getirdiği 2022 yazındaki transfer dönemine de dikkat çekti.

Leeds de Brezilyalı yıldız Raphinha'yı Barcelona'ya 55 milyon sterline sattı ve kulüp bu iki anlaşmadan elde edilen parayı yaklaşık 140 milyon sterlinlik gelir sağlamak için kullandı.

Marsch'ı Şubat 2023'te görevden alan Leeds takımı, sezon sonunda alt lige düştü.