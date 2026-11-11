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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Eski bir karar": İngiltere efsanesi, Arsenal yıldızının ömür boyu men edilmesini istedi

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İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Chris Waddle, eski Arsenal savunmacısı Ben White'ın milli takımdan uzak kalmasının ardından, oyuncunun ülkesini temsil etmesine ömür boyu yasak getirilmesini talep etti.

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Waddle,iGaming.com sitesine yaptığı açıklamada, İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in 29 yaşındaki oyuncuyu kadroya çağırma kararını eleştirdi ve milli takım görevini reddeden oyunculara bir şans daha verilmemesi gerektiğinde ısrar etti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bek pozisyonunda eksiklik olabilir, ancak bir oyuncu, Ben White'ın EURO 2024'te yaptığı gibi ülkesinin milli takımında oynamayı reddettiğinde, bu benim için ömür boyu men cezası anlamına gelir."

İngiltere'yi temsil etmeyi reddeden herhangi bir oyuncunun isminin yanına kalıcı olarak bir yıldız işareti konulması gerektiğini de ekledi.

White, Mart 2026'da kendi kendine uyguladığı uluslararası tecridini, Tuchel'in Uruguay ve Japonya'ya karşı oynanacak iki hazırlık maçına katılım davetini kabul ederek sona erdirdi.

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 O tarihten bu yana, kasım ayında Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için İngiltere milli takımı kadrosuna geri döndü.

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Birinci sınıf yıldızların kadro dışı bırakılması

Alman Thomas Tuchel, İngiltere'nin Hırvatistan ve İspanya maçları için açıkladığı milli takım kadrosunda, Üç Aslanlar'ın hesaplarında yer almaya alışkın bazı parlak isimlerin eksikliğinin göze çarpmasının ardından, İngiliz futbol gündeminde tartışma fırtınası koparabilecek cesur kararlar almaktan çekinmedi.

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İngiltere Teknik Direktörü, teknik ve taktik nedenlerle Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo ve Nico O'Reilly'yi kadro dışı bırakarak taraftarları şaşırttı. Bu adım, İngiliz futbolunun en önde gelen yıldızlarından bazılarından vazgeçmek pahasına da olsa, milli takımın kartlarını yeniden karma ve projesini sürdürme arzusunu yansıtıyor.

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın kadro dışı bırakılması, Alman teknik direktörün mevcut milli ara döneminde oyuncunun hizmetlerinden yararlanmama kararı almasının ardından Tuchel'in tercihlerindeki en dikkat çekici sürprizlerden biri oldu. Ayrıca Phil Foden, Kobbie Mainoo ve Nico O'Reilly de listede yer almadı.

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Buna karşılık, Tuchel'in tercihleri bazı yükselen yetenekler için sevindirici haberler taşıdı. Alman teknik direktör ilk kez Fulham orta saha oyuncusu Josh King ile Borussia Dortmund'un yıldızı ve Jude Bellingham'ın küçük kardeşi Jobe Bellingham'a davet gönderdi. Jude Bellingham da listede yer alacak.

Kadroda, başta Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane ve Trent Alexander-Arnold olmak üzere milli takımın en önde gelen yıldızlarından bir grup yer aldı. Ayrıca Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton ve Rio Ngumoha gibi diğer isimler de, Tuchel'in yeni unsurlara fırsat verme ve mevkiler için rekabeti artırma çabası çerçevesinde listeye dahil edildi.

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Bu tercihler, İngiltere milli takımının saflarını vuran etkili eksikliklerin gölgesinde geliyor. Bunların başında Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento ve Alex Scott yer alıyor; bu da bazı yeni yüzlere A millî takım forması altında boy gösterme fırsatı verdi.

Palmer ve Foden gibi büyük isimlerin kadro dışı bırakılması ile daha önce A millî takımı temsil etme fırsatı bulamamış genç yeteneklerin çağrılması arasında, Tuchel'in İngiltere kadrosunu büyük isimler mantığıyla değil, kendi teknik vizyonu ve önümüzdeki dönemin gereklilikleri doğrultusunda ele aldığı anlaşılıyor.

 

Yazan:Abobakr El Mokadem

Kıdemli Editör

2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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