Eski bir hakem tartışma yarattı: İspanya Federasyonu Katalanlardan nefret ediyor

Eski Katalan hakem Xavier Estrada Fernández, hakem heyeti ve Katalonya bölgesiyle ilişkisine dair açıklamalarıyla yeniden tartışmaları alevlendirdi; "Katalanlara duyulan nefret" olarak nitelendirdiği şeyin, birinci ligdeki Katalan hakemlerin zayıf temsilinin ardındaki neden olduğunu vurguladı.

Estrada Fernández, hakem sistemine dair sert açıklamaları, Teknik Hakem Komitesi'ne (CTA) yönelik sürekli eleştirileri ve komitenin içinde var olduğunu düşündüğü yolsuzluk nedeniyle basın manşetlerinde sıkça yer alan isimlerden biri haline geldi.

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La Liga'da maç yöneten eski hakem, Katalan "La Renaixença" podcast'ine konuk olduğu sırada bu konu hakkında açık yüreklilikle konuşmaya geri döndü ve şunları söyledi: "Maalesef, birinci ligde çok az sayıda Katalan hakem var." Ardından, bunun nedenlerine dair bir soruya cevaben, meselenin "Katalanlara duyulan nefret"ten kaynaklandığını vurguladı.

Estrada, görüşünü, Katalonya'nın oyuncular, antrenörler ve hakemler için federasyon lisansının en fazla olduğu bölge olmasına rağmen, en üst hakemlik kademelerinde en az temsil edilen bölgelerden biri olmasıyla gerekçelendirdi.

Şöyle ekledi: "Birinci lige çıkan ya da uluslararası maç yöneten hakemleri bir elin parmaklarıyla sayabiliriz."

Bunun yeni bir olgu olmadığını, aksine uzun yıllara uzandığını belirterek şöyle açıkladı: "2.000'den fazla kayıtlı hakemimiz var, ancak tarihsel olarak en üst seviyelere ulaşanların sayısına baktığımızda, bunların çok az olduğunu görürüz."

Estrada Fernández, hakemlerin kökenlerine ya da ait oldukları bölgelere göre değil, seviyelerine ve yeteneklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Karşı karşıya olduğumuz sorun, hakemlerin asla ait oldukları bölgeye göre değil, becerilerine göre değerlendirilmeleri gerektiğidir; ancak bu durum çok sık yaşanıyor."

Yeni bir yol

Eski hakem böylece, sıkça eleştiriler yönelttiği İspanyol hakem heyetine dair tartışmayı yeniden açmış oldu. Estrada ise son dönemde, hakemlik alanını bıraktıktan sonra siyasete yöneldi.

Siyasete girişi hakkında şunları söyledi: "Teklifi bana sunduklarında fikri ilgi çekici buldum ve spor alanındaki tecrübemle katkıda bulunabileceğimi düşündüm; özellikle de danışmanlık görevi seçimle gelen bir pozisyon olduğu ve kişiye vatandaşlar ile idare arasında bir bağ olma imkânı tanıdığı için."

Böylece Estrada Fernández, siyasi alanda yeni bir meslek yoluna geçtikten sonra, hakemlik sayfasını artık geçmişinin bir parçası olarak görerek tamamen kapatmış oldu.