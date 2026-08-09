Aston Villa'nın yanı sıra, şimdi de Newcastle United'ın 31 yaşındaki Portekizliyi radarına aldığı belirtiliyor. Daily Mail'in pazar günkü haberine göre Palhinha, Olympique Marsilya'dan Pierre-Emile Höjbjerg transferinin son anda suya düşmesi halinde, Magpies'ın ilk alternatifi olarak görülüyor.

Böylece Newcastle'da gelecekte savunma ağırlıklı orta sahada ipleri ya eski bir Bayern yıldızı olan Höjbjerg ya da Palhinha elinde tutabilir. Bayern'in eski teknik direktörü Thomas Tuchel'in istediği oyunculardan biri olan Palhinha, 2025'te Münih'e transfer olmuştu. Bir önceki yıl FC Fulham'dan gerçekleşmesi beklenen transferi, son anda Fulham'ın vetosuna takılmıştı.

Münih ekibi daha sonra Portekizliye transfer için ısrarcı olmaya devam edeceklerinin sözünü vermişti. Ancak yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeliyle sonunda Münih'e geldiğinde, Tuchel çoktan tarihe karışmıştı. Onun halefi Vincent Kompany ise tamamen savunma odaklı oynayan bu kayarak müdahale uzmanıyla pek bir şey yapamadı.

Palhinha geçen sezonu Tottenham Hotspur'da kiralık olarak oldukça başarılı geçirdi. Kalıcı transfer ise Münih ekibinin bonservis talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Ne Tottenham, ne Palhinha'nın altyapısından yetiştiği Sporting, ne de ezeli rakibi Benfica, onun için talep edildiği öne sürülen 35 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazırdı.

Joao Palhinha ile kimler ilgileniyor?

Aston Villa'nın sportif direktörü Damian Vidagany'nin cuma günü Hong Kong'da Münih ekibine karşı oynanan hazırlık maçında Villa'nın 2-1 kaybettiği karşılaşmanın kenarında Palhinha'ya olan ilgiyi kamuoyu önünde doğrulamasının ardından, şimdi de Newcastle'ın yarışa dahil olduğu belirtiliyor.

Newcastle United'da iki merkez orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin (Tottenham'a) ve Bruno Guimaraes'in (şampiyon Arsenal'e) ayrılıklarının ardından kasa dolu olsa da, bu iki oyuncu toplamda 204,5 milyon euro bonservis geliri getirdi, yeni Alman teknik direktör Matthias Jaissle'ın takımında acilen bir savunmacı orta saha oyuncusuna ihtiyaç var.

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Newcastle United'da orta sahayı başka kim güçlendirebilir?

1 numaralı hedefin, 2012 ile 2016 yılları arasında genç bir oyuncu olarak Bayern Münih'te sözleşmesi bulunan ve kariyerini daha sonra Southampton, Tottenham ve son olarak Marsilya'da Premier League ile Fransa'da sürdüren Höjbjerg olduğu belirtiliyor. Danimarkalının transferi yine de gerçekleşmezse, Daily Mail'e göre Palhinha hızlıca adaylardan biri haline gelebilir.

En azından gerekli maddi kaynak açısından bakıldığında, transferin Newcastle cephesinde başarısızlığa uğraması pek olası görünmüyor; dünyanın teorik olarak en zengin kulübü artık parasını eskisi gibi iki eliyle harcamıyor olsa da.