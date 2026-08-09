Aston Villa'nın yanı sıra şimdi Newcastle United'ın da 31 yaşındaki Portekizliyi radarına aldığı belirtiliyor. Daily Mail'in pazar günkü haberine göre Palhinha, Olympique Marseille'den Pierre-Emile Höjbjerg transferinin yine de gerçekleşmemesi halinde, Magpies'ta ilk alternatif olarak görülüyor.

Böylece Newcastle'da gelecekte savunma ağırlıklı orta sahada ipleri ya eski bir Bayern yıldızı olan Höjbjerg ya da Palhinha eline alabilir. Bayern'in eski teknik direktörü Thomas Tuchel'in istediği oyunculardan biri olan Palhinha, bir önceki yıl FC Fulham'dan transferi son anda Fulham'ın vetosuna takıldıktan sonra 2025'te Münih'e transfer olmuştu.

Münih ekibi daha sonra Portekizliye bu transfer için çabalarını sürdürecekleri sözünü vermişti. Ancak oyuncu sonunda yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeliyle Münih'e geldiğinde, Tuchel çoktan gitmişti. Onun yerine gelen Vincent Kompany ise tamamen savunma odaklı oynayan bu kayarak müdahale ustasıyla pek bir şey yapamadı.

Palhinha geçen sezonu Tottenham Hotspur'da kiralık olarak oldukça başarılı geçirdi. Kalıcı transfer ise Münih ekibinin bonservis talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Ne Tottenham, ne Palhinha'nın altyapısından çıktığı Sporting, ne de onun ezeli rakibi Benfica, kendisi için istendiği belirtilen 35 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazırdı.

Joao Palhinha ile kimler ilgileniyor?

Cuma günü Hong Kong'da Münih ekibine karşı oynanan hazırlık maçında Aston Villa'nın 2-1 kaybettiği karşılaşmanın kenarında Aston Villa sportif direktörü Damian Vidagany'nin Palhinha'ya olan ilgiyi kamuoyu önünde doğrulamasının ardından, şimdi de Newcastle'ın yarışa dahil olduğu belirtiliyor.

Newcastle United'da iki merkez orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin (Tottenham'a) ve Bruno Guimaraes'in (şampiyon Arsenal'e) ayrılıklarının ardından kasa dolu olsa da - ikili toplamda 204,5 milyon euro bonservis geliri getirdi - yeni Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin takımında acilen bir ön libero eksikliği bulunuyor.

Getty Images





Newcastle United'da orta sahayı başka kim güçlendirebilir?

1 numaralı tercihinin, 2012 ile 2016 yılları arasında genç bir oyuncu olarak Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan ve kariyerini daha sonra Southampton, Tottenham ve son olarak Marseille'de Premier League ile Fransa'da sürdüren Höjbjerg olduğu belirtiliyor. Ancak Danimarkalının transferi yine de gerçekleşmezse, Daily Mail'e göre Palhinha hızla aday haline gelebilir.

En azından gereken nakit açısından, teorik olarak dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle'ın artık parasını eskisi gibi iki eliyle harcamıyor oluşuna rağmen, transferin Newcastle cephesinde kolay kolay çıkmaza girmesi beklenmiyor.