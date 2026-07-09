Eski bir Afrikalı futbolcu, Manchester City’nin yıldızı Mısırlı Ömer Marmuş’u, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda “Firavunlar” formasıyla sergilediği performansın ardından alay etti.

Marmuş, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımına hiçbir katkı sağlayamadı; özellikle de çeyrek finalde Arjantin karşısında yedek olarak sahaya çıktığı maçta, başlangıçta 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-3'lük yenilgiyle "Firavunlar"ın turnuvadan elenmesine neden oldu.

Eski Sierra Leone milli takım oyuncusu Michael Lahoud, “CBS Sports” kanallarında yaptığı analizde Marmoush’un performansıyla alay etti ve onun sadece Newcastle’a karşı oynarken en iyi performansını sergilediğini söyledi.

LaHood bu konuda şunları söyledi: “17 ay önce Avrupa’nın beş büyük liginde en çok gol atan oyuncular arasında yer alan bir futbolcunun bu kadar kötü bir performans sergilemesini görmek gerçekten üzücü.”

Lahoud şöyle devam etti: “Sadece 17 ay önce, gol açısından Ömer Marmuş’u geride bırakanlar sadece Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ve Mohamed Salah’tı. Beni endişelendiren ise, Manchester City’ye transfer olurken tek düşündüğü şeyin para olmasıydı.”

Lahoud, belirli bir pozisyona öfkesini dile getirerek şöyle dedi: “Mısır milli takımı (Arjantin karşısında) kontra atağa çıkmıştı ve istediğin oyuncu olan Muhammed Salah topun başındaydı. Sonra birdenbire Marmoush gelip topu Muhammed Salah’ın ayaklarından aldı. Ne yapıyor bu adam?”

Lahoud sözlerine şöyle devam etti: “Marmoush topu sürmeye karar verdi, sonra topu Arjantinli bir oyuncunun ayağına çarptı, Arjantin milli takımı geri dönüp galibiyet golünü attı ve Mısır milli takımının işi bitti.”

Son olarak şunları ekledi: “Marmoush, Newcastle’a karşı oynadığında sanki Altın Top ödülünü kazanmış gibi görünüyor, ancak başka bir takıma karşı oynadığında benim ya da senin gibi görünüyor.”

Lahoud, Mısırlı oyuncunun Newcastle United’a karşı oynadığı maçlardaki kusursuz istatistiklerine dikkat çekiyor. Mermoush, bu takımla oynadığı 5 maçta 7 gol attı ve bir asist yaptı; bu da her maçta birden fazla katkı sağladığı anlamına geliyor.