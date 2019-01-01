Eski Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar: Şenol Güneş gidiyor, Tamer Tuna geliyor

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Erol Kaynar, pazartesi günü siyah-beyazlı takımda çok önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

Radyospor' da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Erol Kaynar, ''Pazartesi günü A Milli Takım Teknik Direktörü açıklanacak. Şenol Güneş'in ismi resmen açıklanacak. Beşiktaş'a ise Tamer Tuna gelecek. Sezon sonuna kadar Şenol Hoca'nın yardımcısı olarak görev yapacak. Performansına göre sezon sonunda takım ona emanet edilecek. Şenol Hoca da tamamen Milli Takım'a geçecek. Bu süre içinde hem Beşiktaş hem Milli Takım'a bakacak. Şu anda en güçlü olasılık bu. Şenol Güneş ile Tamer Tuna arasında sorun yok. İddialar gerçek dışı. Tuna'yı özellikle iki yönetici Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun istedikleri doğrudur. Bu bilgi bende de var. Anlayışları uyuşuyor,'' dedi.

Kaynar, ayrıca Ricardo Quaresma'nın da Yeni Malatyaspor maçına kadrosuna alınmasına rağmen gönderileceğine belirterek, ''Quaresma parayla ilgili görüşmelerini yapıyor. Kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. Buradan söylüyorum; Quaresma gidiyor,'' şeklinde konuştu.