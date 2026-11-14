Brezilyalı savunmacı João Victor, eski Benfica oyuncusu ve şu anda Rusya ekibi CSKA Moskova'nın formasını giyen isim, Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka karşısında Braga kentinde oynanan maçta 4-1 kaybetmesine yaptığı yorum sonrası geniş yankı uyandırdı.

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Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın eski kaptanının ardından ilk kez sahaya çıktığı maçta aldığı mağlubiyetin ardından, “Instagram” hesabı üzerinden Cristiano Ronaldo'yu savunan bir mesaj paylaştı.

Joao Victor'un bu çıkışı, Portekiz'in Ronaldo olmadan oynadığı ve Danimarka Milli Takımı karşısında ağır bir skorla yıkıldığı maçın ardından geldi. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Jorge Jesus, milli takımın başına geçtiğinden bu yana ilk yenilgisini almış oldu.

Brezilyalı savunmacının yorumu yalnızca sonuçla sınırlı kalmadı; yaşananları Portekizli yıldıza gösterilen muameleyle ilişkilendiren oyuncu, onun yokluğunun ve konumuna gösterilen saygısızlığın üzerinde durulmaya değer olduğunu ifade etti.

CSKA Moskova oyuncusu, “Instagram” hesabı üzerinden maç sonucunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Danimarka'nın 75. dakikada 4-0 önde olduğu görülüyordu. Paylaşımına ise Ronaldo'ya yönelik takdir eksikliği olarak nitelendirdiği durumu açıkça eleştiren bir ifade ekledi.

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Joao Victor şunları yazdı: “Örnek aldığın kişiye saygı göstermediğinde olan budur.” Herhangi bir isim zikretmediği bu mesaj, yenilgiyi milli takımın eski kaptanına yaklaşım biçimiyle ilişkilendirdiğini açıkça yansıtıyordu.

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İfadenin anlamı, yalnızca tek bir maçın sonucuna yorum yapmanın ötesine geçti; takımdaki serüveni sona erdikten sonra Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı içindeki konumu ve Portekiz futbol tarihinde temsil ettiği değer üzerine tartışmayı yeniden açtı. Ayrıca mesajın, farkın açılıp sonucun 4 gole ulaştığı anda paylaşılması, onu, Portekiz'in 4-1 kaybettiği karşılaşmanın olaylarıyla doğrudan bağlantılı hale getirdi.

Mağlubiyet, özellikle Braga'da ve kendi taraftarları önünde yaşandığı için Portekiz Milli Takımı adına acı verici oldu; üstelik bu, Jorge Jesus'un görevi devralmasından bu yana aldığı ilk yenilgiydi.

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Yenilginin ağırlığına rağmen Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde eleme turuna yükselmeyi zaten garantilemişti; bu da mağlubiyetin, takımın turnuvadaki yolculuğunu sürdürmesine engel olmadığı anlamına geliyor.

Takımın, grup liderliğini güvence altına almak ve aşamayı birinci sırada tamamlamak için Galler ile oynayacağı bir sonraki maçta yalnızca bir puana ihtiyacı var.