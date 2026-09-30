Jürgen Klopp’un milli takım teknik direktörü olarak göreve gelmesi, Almanya’ya şimdilik galibiyet getirmedi. Uluslar Ligi’nde Hollanda ile 1-1 berabere kalan Die Mannschaft, birkaç gün sonra ise Yunanistan’a 0-1 mağlup oldu. Eski Bayern yıldızı Mario Basler, eleştirilerinin odağına Klopp’u ve özellikle kaptan Joshua Kimmich’i koydu.

"Bunu aylardır, hatta yıllardır söylüyorum: Kimmich dünya klasında bir oyuncu değil" diyen Basler, podcast’i Basler Ballert’te konuştu. "O, vasat bir orta saha oyuncusu."

"Her korneri, her serbest vuruşu, kısacası her şeyi kullanmak istiyor gibi görünüyor" diye devam etti Basler. Kimmich (31), Hollanda ve Yunanistan karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalırken, hem Amsterdam’da hem de Augsburg’da ön libero olarak görev yaptı.

"Her seferinde en fazla topla buluşan oyuncu o oluyor ama bunun nedeni her yere koşması. Kimmich bir yere koşuyor ve herkes topu hemen ona veriyor. Nedenini bilmiyorum ama bunun hiçbir faydası olmadı. En fazla topla buluşma, çok koşma, evet, ama hiçbir işe yaramadı."

Basler, değişim görmek istediğini de belirtti. "Bence Klopp gelecekte müdahale etmek zorunda, çünkü Kimmich sadece topla orta sahada dripling yapıp oyunu yavaşlattığında bu futbol bizi bir yere götürmez" dedi Basler.

Kendisi de milli formayla otuz kez sahaya çıkan Basler’in bu sözleri dikkat çekici olarak nitelendirilebilir. Zira Alman medyası, Yunanistan maçında 16 şutun beşinde pay sahibi olan, yüzde 92 pas isabetiyle oynayan, 7 top kazanan ve ikili mücadelelerinin yüzde 57’sini kazanan Kimmich hakkında genel olarak olumlu görüş bildirmişti.

Bir başka Bayern efsanesi Bastian Schweinsteiger de bugüne kadar 116 kez milli olan Kimmich’ten övgüyle söz etti. "Ben sorunumuzu savunmadan oyun kurma konusunda görüyorum. Bu durumda yaratıcı paslar verebilen tek kişi Kimmich. Onsuz işimiz zorlaşır" ifadelerini kullandı Schweinsteiger.

Almanya, perşembe akşamı Allianz Arena’da Sırbistan karşısında bu Uluslar Ligi kampanyasındaki ilk üç puanı için sahaya çıkacak. Milli maç arası ise 4 Ekim Pazar günü Selanik’te Yunanistan deplasmanıyla sona erecek.