fussballtransfers'in haberine göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Union Berlin'in listesinde yer alıyor. Buna göre Köpenikliler, devam eden transfer döneminde bu transferle ilgileniyor.

Sanches şu anda hâlâ Paris Saint-Germain ile sözleşmeli, ancak teknik direktör Luis Enrique'nin takımında artık hiçbir perspektifi kalmadı. Resmi olarak sözleşmesi Ligue 1'in son şampiyonunda 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor, ancak fussballtransfers'e göre oyuncu bu yaz kulüpten bonservissiz ayrılabilecek.

Bu nedenle Berlin ekibi için rekabet oldukça büyük. Ipswich Town, Hull City, Torino ve İspanya'dan kulüplerin de Portekizli oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Oyuncunun ise ABD, Brezilya ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri şimdiden reddettiği ifade ediliyor.

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Renato Sanches, Bayern Münih'te tutunamadı

2016 Golden Boy ödülünün sahibi olan oyuncu, bir dönem orta sahanın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Bu nedenle Bayern Münih, 2016 yazında onu Benfica'daki sözleşmesinden çıkarmak için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.

Ancak şimdi 29 yaşında olan oyuncu, Münih'te kendisinden beklenen yüksek beklentileri hiçbir dönemde karşılayamadı. Alman rekor şampiyonu 2017'de onu Premier League ekibi Swansea'ye kiraladı, 2019'da ise sonunda OSC Lille'e transfer oldu ve Bayern bu satıştan en azından 20 milyon euro bonservis geliri elde etti.

PSG ise 2022'de Sanches için 15 milyon euro ödedi, ancak Fransız başkentinde de tıpkı Bayern'de olduğu gibi hiçbir zaman rotasyon oyuncusu statüsünün ötesine geçemedi. AS Roma, Benfica ve son olarak Panathinaikos Atina'ya kiralanmasının ardından Paris ekibinin artık yeterince gördüğü anlaşılıyor.