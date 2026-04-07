Eski Bayern oyuncusu: Real Madrid en çok nefret edilen kulüp... Vinícius'un hareketleri hoşuma gitmiyor

Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde, Avrupa futbolunun en büyük klasik karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki maçın heyecanı doruk noktasına ulaştı.

Bayern Münih'in eski oyuncusu Markus Babbel, "Sky 90" kanalına verdiği röportajda Real Madrid'e sert eleştirilerde bulunmaktan çekinmedi.

Pabel açıkça şöyle dedi: "Real Madrid, Avrupa'da en çok nefret edilen kulüp ve Bayern Münih'in turu geçmesi harika olur."

Eski oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda sergiledikleri davranışlar, bana göre hiç de sportmenlik dışı. Artık fair play ile hiçbir ilgisi yok. Herkesten üstün olduklarını ve kendilerini herkesten daha iyi gördüklerini düşünüyorlar... Bu durum beni çok kızdırıyor ve onlardan tamamen nefret etmeme neden oluyor."

Pabel, Vinicius Junior'un ödülü kazanamaması üzerine Real Madrid'in Altın Top ödül törenini boykot etmesini hatırlatarak, "Eğer onların oyuncularından biri Altın Top'u kazanmazsa, biz takım olarak töreni boykot etmeyiz" dedi.

Ve ekledi: "Bence bu davranış herkese saygısızlık ve bu yüzden kulüp çok saygı kaybetti. Basitçe, davranışlarını çok iğrenç buluyorum."

Pabel, Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior'un performansını da eleştirerek, "Her hareketinde 14 kez yere düşüp yuvarlandığını gördüğümde, bundan hiç hoşlanmıyorum" dedi.