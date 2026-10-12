Belçika'nın önde gelen kulübünün çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e konuk olacağı maç öncesinde, İtalya'daki maç önü haberlerinde öne çıkan iki isim Sommer ve Tresoldi. Sommer, Brugge'e transfer olmadan önce yıllarca Inter'in kalesini koruduğu için gündemde. Tresoldi ise İtalya A Millî Takımı'nda oynamayı seçmesi hâlinde Squadra Azzurra için geleceğin golcü adaylarından biri olarak görülüyor.





Sommer ise bu konuya karışmak istemiyor. Bayern Münih'in eski kalecisi Gazzetta dello Sport'a, "Hangi millî takımı seçeceğini bana sorma; bu ona bağlı" dedi. Almanya U21 Millî Takımı'nın şu anki kaptanı olan Tresoldi, 27 maçta 16 gol attı.

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp (59) da hücum oyuncusunu takımında görmek istiyor; tıpkı İtalya'nın yeni millî takım teknik direktörü Roberto Mancini (61) gibi. Tresoldi ikisiyle de görüştü ancak kararını önümüzdeki yaz DFB ile katılacağı gençler Avrupa Şampiyonası'nın ardından vermek istiyor.

Hem millî takımlar hem de kulüpler düzeyinde bu kadar ilgi görmesinin nedeni, son aylardaki olağanüstü performansı. Sommer de performansından etkilendi: "Tresoldi hiç şüphesiz Avrupa çapında üst düzey bir forvet olabilir." Sommer, gol vuruşları güçlü olan sağ ayaklı futbolcunun "alçakgönüllü ve profesyonel" olduğunu söyledi. İsviçreli kaleciye göre durum açık: "Büyük bir kulüpte oynayacak niteliklere sahip."

Gelecek maçlar INT Şampiyonlar Ligi 15:00 CLB

Tresoldi, 2025'te 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ikinci lig ekibi Hannover 96'dan Brugge'e transfer oldu. İlk sezonunda Jupiler Pro League şampiyonluğuna giden yolda güçlü bir performans sergiledi. Bu sezon da performansını sürdüren oyuncu, 10 resmî maçta şimdiden altı gol attı. Tresoldi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgide de fileleri havalandırdı.

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Hafta sonunda ise RAAL La Louviere deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyette bir penaltıyı gole çevirerek skoru o an için 3-0'a getirdi.

Son aylarda santrforun transferiyle ilgili sık sık spekülasyonlar gündeme geldi. Adı geçen kulüpler arasında BVB ve Atletico Madrid de vardı. Tresoldi'nin Brugge ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.