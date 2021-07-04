Hitzfeld, Joachim Löw’ün kariyerine kulüp takımlarında devam edemeyeceğini düşünüyor.

Ottmar Hitzfeld, Almanya Milli Takımı’ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılacak Löw için en mantıklı seçeneğin televizyonda futbol yorumculuğu yapmak olduğunu düşünüyor.

Löw, Almanya’daki görevine Euro 2020 son 16 turunda oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları İngiltere karşılaşmasının ardından veda etti.

15 yıl boyunca Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran başarılı teknik direktör, bundan önce ise Stuttgart ve Fenerbahçe’de görev yapmıştı.

Neler söylendi?

Eski Bayern Münih ve İsviçre teknik direktörü Hitzfeld, 61 yaşındaki Löw’ün kulüp takımlarını çalıştırmak istediği takdirde zorluklar yaşayacağını öne sürdü ve meslektaşına televizyonda yorumculuk yapmasını tavsiye etti. Sportbuzzer'a konuşan Hitzfeld, şunları söyledi:

“Löw’ün bu vakitten sonra bir sezonda 60 maça çıkma stresiyle baş edebileceğinden emin değilim. İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa koltukları da şu anda boş değil. Dolayısıyla Löw’e televizyonda yorumculuk yapmasını tavsiye edebilirim.”

Löw’ü neler bekliyor?

Frank de Boer ile yolların ayrılmasının ardından Hollanda Milli Takımı için adı geçen ilk isimlerden birisi de Joachim Löw’dü. Ancak Alman teknik adam, kariyerinin bir sonraki durağına karar vermeden önce bir süre dinlenip düşüneceğini açıklamıştı. Ayrıca başarılı teknik adamın adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

“En üst seviyede 15 yıl geçirdikten sonra bir süre sorumluluklarımdan uzaklaşarak dinleneceğim. Almanya’yı çok uzun süre boyunca çalıştırdım ve şimdi bir duygusal boşluğun içerisindeyim.”

“Aynı zamanda turnuvaya bu şekilde veda etmenin hayal kırıklığını yaşıyorum. Bundan ötürü de biraz süreye ihtiyacım var.”

“Kariyerimi noktalandırmayı hiç düşünmedim. Mutlaka beni cezbeden bir fırsatla karşılaşacağım.”

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