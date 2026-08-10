Barcelona'nın eski yıldızı olan ve Monaco'ya bonservisiyle transfer olan Ansu Fati, İspanya Ligi'nin gelecek sezon rekabetçi ve ilgi çekici olacağını söyledi.

Fati, AS gazetesi ile yaptığı röportajda şunları ekledi: "Barcelona, Gordon ve Rashford ile, belki de Rodri ile mi? Futbolda kimse hiçbir şeyi bilemez. Her yıl değişir. Bir takımın diğerinden daha iyi olduğu iki ya da üç yıl vardır."

Şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid de iyi oyuncularla anlaşıyor, çok sayıda kaliteli oyuncuya sahip, ayrıca Mourinho da takıma döndü. Bu yüzden ligin son derece rekabetçi olacağını düşünüyorum."

Şuna dikkat çekti: "Real Madrid, Barcelona bunca yıl kazandığı için bir hınçla geliyor. Ne olacağını göreceğiz ama Barcelona güçlü bir takım kuruyor ve birçok oyuncu yıllardır birbirini tanıyor. Bu da iyi bir grup oluşturmak için önemli."

Monaco hakkında ise şunları söyledi: "Burada çok mutluyum, hava Barcelona'ya benziyor. Şu anda sezon hazırlık döneminde bulunuyoruz. Sıcak havada çok fazla antrenman var ve Fransa Ligi'nin başlangıcına hazırlanıyoruz."

Şunu belirtti: "Monaco ile imzaladığımda hem üzüntü hem de mutluluk hissettim. Barcelona'da uzun yıllar geçirdim ve arkamda birçok arkadaş ile La Masia'da çalışan birçok insan bırakıyorum. Herkes bana mesajlar gönderdi, benimle iletişime geçti, ben de onlara veda ettim. İlk günler üzücüydü ama hayat bu. Gelen şeyi kabullenmeli ve ileriye bakmaya devam etmeliyiz."

Şunu ekledi: "Monaco'nun yeteneklerime gösterdiği güven, beni karşıladıkları harika yol ve herkesten gördüğüm muamele sayesinde, takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini sunmaya çalıştım ve bunu yaptığımı düşünüyorum."

Şuna dikkat çekti: "Dünya Kupası'ndan sonra birçok oyuncu, Ballon d'Or'u kimin hak ettiği tartışmasına girdi. Rodri mi? Messi mi? Mbappe mi? Bir forvet olarak her zaman bir forveti seçerim ama Rodri'nin harika bir Dünya Kupası geçirdiğini düşünüyorum. Messi de öyle, gol ve asist rekorlarını kırdıktan sonra. Mbappe de çılgın bir Dünya Kupası geçirdi ve turnuvanın gol kralı oldu."

Şunu vurguladı: "Bu yıl durum son derece zor, Lamine Yamal da yarışmada yer alıyor. O bir şampiyon oldu, dolayısıyla göreceğiz."