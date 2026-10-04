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Eski Barcelona yıldızından Cristiano'ya savunma: Daha iyi bir vedayı hak ediyor

Portekiz
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Norveç
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Premier Lig
C. Ronaldo
Portekiz
Suudi Arabistan
Norveç

Portekizli efsane için büyük bir sorun

Bosna Hersekli Miralem Pjanic, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ülkesinin milli takımındaki durumu karşısında üzüntüsünü dile getirerek, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Portekiz kaptanının kariyerine yakışır bir son hak ettiğini vurguladı.

Toronto'da düzenlenen spor festivaline katılımı sırasında konuşan Pjanic, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki durumuyla ilgili son görüntülerin "biraz üzücü" olduğunu belirtti ve takımdaki rolüne dair görüş ayrılıkları varken suçu teknik direktöre ya da oyuncuya yüklemek için bir gerekçe göremediğini ifade etti.

Bosna Hersekli orta saha oyuncusu şunları ekledi: "O sadece yaşını düşünmüyor, kendisi hakkında ne düşündüğünü de düşünüyor. Her zaman rekabetçi bir insandır ve her zaman oynaması gerekir. Bu belki de teknik direktörün düşüncesiyle örtüşmüyor."

Pjanic, Ronaldo'nun rekabetçi doğası ile teknik heyetin vizyonu arasındaki farkın mevcut tablonun arkasında olabileceğine dikkat çekerek, oyuncunun ve Portekiz Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemde uygun bir çözüme ulaşabilmesini temenni etti.

Pjanic açıklamalarını Ronaldo'ya net bir mesajla noktaladı: "Cristiano ve Portekiz'in bir çözüm bulmasını diliyorum. Cristiano en büyük oyunculardan biri ve Portekiz ile kendisine yakışır bir veda hak ediyor."

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