Eski Barcelona yıldızı: Bouadi'nin kararı içinden geldi... Fransız Futbol Federasyonu'nun hatası değil

Eski Fransız milli futbolcu Samuel Umtiti, genç oyuncu Ayub Bouadi’nin Fransa yerine Fas milli takımında oynamaya karar vermesinin “tamamen kişisel ve içten gelen bir karar” olduğunu ve bunun Fransız Futbol Federasyonu’nun herhangi bir ihmaliyle ilgisi olmadığını düşünüyor.

Umtiti, Fransız “RMC” radyosundaki “After Foot” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu konunun Fransız Futbol Federasyonu ile ilgisi olmadığına ikna oldum. Kararı vermesi gereken kişi oyuncunun kendisidir ve bu öncelikle kalpten gelen bir seçimdir. Bu seçimi saygıyla karşılamalıyız.”

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Bouadi'yi çok iyi tanıyan eski Barcelona oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Onu şahsen tanıdığım için, bu seçimi kalbinden yaptığını kesin olarak söyleyebilirim. Fransız genç milli takımlarında oynamış olsa bile, sonuçta kalbin sesini dinlemeli. Hata yapan Fransız Futbol Federasyonu değil, Ayoub kalbinden gelen bir karar verdi ve buna saygı gösterilmeli.”

Bouadi, 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla hem Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta hem de İskoçya'yı 1-0 yendikleri maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve basın haberlerinde bu yaz Real Madrid'e transfer olabileceği yönünde spekülasyonlar yer aldı.

Atlas Aslanları şu anda, önümüzdeki Çarşamba akşamı (ABD Doğu Saati ile) “Mercedes-Benz” Stadyumu’nda Haiti ile oynayacakları grup aşamasının son maçına hazırlanıyor.