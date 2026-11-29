Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun dün cumartesi oynanan maçın ardından dile getirdiği çok sayıda şikayetten biri Alavés'in yedek kulübesini hedef aldı. Mourinho, rakibin karşılaşmanın akışını bozmak amacıyla iki kez sahaya top attığını öne sürdü. La Liga kapsamında Santiago Bernabéu'da oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

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Portekizli teknik direktör şunları söyledi: “Hakem o kadar hoşgörülüydü ki... Çok net bir kural var: Yedek kulübesi sahaya top atarsa teknik direktöre kırmızı kart gösterilir. İki kez sahaya top attılar ve hakem buna karşı çok hoşgörülü davrandı.”

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Mourinho bu konuyla ilgili şunları ekledi: “Eleştirdiğim tek şey, ki bu çirkin bir şey, sahaya top atılması. Futbolda artık kimse bunu yapmıyor.”

Bu bağlamda Real Madrid teknik direktörü, İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Yönetmeliği'nin ağır nitelikteki düzen ihlallerine ilişkin 107. maddesine atıfta bulundu.

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Maddenin ikinci fıkrası şöyle: “Oyunun durmuş olup olmadığına bakılmaksızın, tribünlerden sahaya bir veya birden fazla top ya da başka herhangi bir nesne atılması ağır nitelikte ihlal sayılır ve 3.000 euroya kadar para cezası ile kapatma uyarısıyla cezalandırılır.”

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Madde şöyle devam ediyor: “Önceki fıkrada belirtilen atış, herhangi bir oyuncu ya da yedek kulübesindeki herhangi bir kişi tarafından en az bir kez gerçekleştirildiğinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza veya cezaların kulübe verilmesinin yanı sıra, ihlal uygunsuz davranış olarak kabul edilir ve failin doğrudan oyundan ihraç edilmesine ve üç maç men cezası almasına yol açar.”

Ve ekliyor: “Hakemin faili doğrudan tespit edememesi halinde, failin ait olduğu takımın teknik direktörü uygunsuz davranıştan ötürü oyundan ihraç edilir ve en az üç maç men cezasıyla cezalandırılır.”

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Buna göre hakemin, Alavés yedek kulübesinden top atılması ve olayın failini belirleyememesi durumunda, söz konusu maddenin öngördüğü şekilde takımın teknik direktörünü oyundan ihraç etmesi gerekiyordu.

Bununla birlikte, La Liga'nın yeni teknolojik topu kullanmaya başlamasından bu yana takımların bu sezon maçlar sırasında yedek kulübesinde top bulundurmadığını belirtmek gerekir. Toplar, sahanın çevresine dağıtılmış konilere yerleştiriliyor.

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Suárez'in yanıtı

Bu bağlamda Alavés oyuncusu Denis Suárez, Mourinho'nun suçlamalarına yanıt verdi. Suárez, Katalan gazetesi Mundo Deportivo'nun aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: “Hayır, hayır, hayır, o maçın sonundaydı. Uzaklaştırılan iki top vardı ve kulübenin arkasında cam gibi bir şey var. Top oradan sekip sahaya girdi. O da arkası dönük olduğu için bizim top attığımızı sandı.”

Eski Barcelona oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kulübede bizim topumuz yok. Aslında şu anda kimsenin kulübede topu yok, toplar sahanın etrafındaki konilerde duruyor.”

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Kendi anlatımının arkasında duran Suárez şöyle ekledi: “Belki arkası dönük olduğu ve sahaya baktığı için görmedi ama bunlar, şeref tribününün üstündeki bu camın arkasından sekip sahaya giren, uzaklaştırılmış iki toptu.”