Barcelona'nın eski forveti Julio Salinas, Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Katalan kulübünün Arjantinli oyuncuyla anlaşmaya çalışarak hata yaptığını vurguladı.

Salinas, "Ortega" programında yaptığı konuşmada, Katalan kulübünün son gelişmeleriyle ilgili şunları söyledi: "Şu an gelmeyeceği için mutluyum ve umarım ocak ayında da gelmez. Bana göre bu bir hata olurdu."

Salinas, Alvarez'in sahip olduğu büyük potansiyeli kabul etti, ancak Barcelona'nın bu transfere yatırmaya hazır olduğu meblağı abartılı bulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Çok iyi bir futbolcu ve kalitesinden kimse şüphe edemez, ama bu para bana abartılı geliyor."

Salinas, Barcelona'nın transfer piyasasındaki politikasını iyileştirmesi gerektiğini düşünüyor ve şöyle açıklıyor: "Daha iyi nasıl satın alacağını ve daha iyi nasıl satacağını biraz öğrenmesi gerekiyor."

Eski İspanya milli takımı forveti, Barcelona'nın ödemeye hazır olduğu mali değeri belirledikten sonra tutumunu daha da netleştirerek şunları söyledi: "Barcelona'nın yaptığını düşündüğüm 130 milyonluk teklif bana çok büyük, çok büyük bir meblağ gibi geliyor."

Salinas, Atletico Madrid'de spor direktörü olsaydı yapmaya çalışacağı transferi de şu sözlerle açıkladı: "Barcelona'nın ihtiyacını göz önüne alarak, Ferran Torres'i transfer etmeye çalışırdım; Ferran Torres'i ve 80 milyon euroyu alırdım. Bunu harika bir transfer olarak görürdüm."

Salinas'ın görüşü, Barcelona'nın Julian Alvarez'e olan ilgisiyle çelişiyor. Sonunda oyuncunun transferi gerçekleşmedi ve Alvarez, kariyerine Atletico Madrid'de devam ediyor.

Salinas ayrıca Raphinha'nın Barcelona'daki rolünü, golleri bir yana, övdü. Eski forvet, Brezilyalı oyuncunun baskı yapma ve bu ruhu takımın geri kalanına aktarma yeteneği sayesinde belirleyici bir unsur olduğunu düşünüyor.

Salinas şöyle dedi: "Raphinha iyi durumda olduğu sürece, Barcelona'daki rolü bana belirleyici gibi görünüyor."

Brezilyalı oyuncunun neden önemli olduğunu ise şöyle açıkladı: "Raphinha, skor 5-0 olduğunda bile tüm maçlarda yaptığı baskıyla, sonunda Lamine Yamal'ı da aynı şeyi yapmak zorunda bırakıyor."

Raphinha'nın bu önemli rolü, daha büyük sorumluluklar üstlendikten sonra bu sezonun başında da ortaya çıktı ve Barcelona'yı attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısındaki büyük galibiyete taşıdı.

Salinas, konuşmasının sonunda Fabian Ruiz'i Ballon d'Or'un adayı olarak göstererek herkesi şaşırttı ve net bir gerekçeye dayanarak şöyle dedi: "Fabian her şeyi kazandı ve vazgeçilmez bir oyuncuydu."

Barcelona'nın eski oyuncusu, Fabian Ruiz'in kazandığı kupaları, özellikle de İspanya milli takımıyla olan önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Paris Saint-Germain ile tüm kupaları kazandı, Dünya Kupası'nı kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve üstüne üstlük Dünya Kupası'nda belirleyici bir oyuncuydu."

Salinas ayrıca İspanyol orta saha oyuncusunun Luis de la Fuente'nin sisteminde temel bir unsur haline geldikten sonra elde ettiklerini de överek şöyle konuştu: "Luis de la Fuente'nin yaptığı taktik değişiklik, Fabian'ı, hayal edin, Pedri'nin önüne geçirdi."

Bu adaylık, İspanyol orta saha oyuncusunu Ballon d'Or tartışmasının içine sokuyor. Bu yıl ayrıca Raphinha'nın aday listesinde bulunmaması da dikkatleri üzerine çekmişti.



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