Eski Barcelona Başkanı Bartomeu‘nun skandalları bitmiyor: Kulüp efsaneleri için karalama kampanyası başlatmış!

Aralarında Barcelona'nın efsaneleri Xavi, Pep Guardiola ve Puyol gibi isimlerin de olduğu eski antrenörler, başkan adayları ve iş insanlarının bulunduğu birçok isme Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu tarafından Nicestream aracılığıyla karalama kampanyası yürütüldüğüne ilişkin dava devam ediyor.

Bartomeu'nun başkanlığı sırasında FC Barcelona MARCA bölgesinin eski başkanı Guillem Graell, yargıca, kulüpteki döneminde, departmanda imzalanan sözleşmeye benzer bir sözleşmenin daha önce hiç olmadığını söyledi.

Buna ek olarak milyon euro'luk sözleşmeler daha küçük parçalara bölünerek vergi kaçırıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Eski üst düzey Barça yöneticisi, Nicestream'in sosyal ağları izlemek için iyi bir teknolojiye sahip olduğunu, tam olarak sözleşmede imzalanan şeyi, ancak hiçbir durumda kimseyi karalamayı kabul etmediğini söylüyor.

Graell, o şirket tarafından oluşturulan bazı sosyal medya profillerinin de olduğunu fark ettiğinde, tepkisi bunun sözleşmenin bir parçası olmadığından şikayet etmek ve onlara ödeme yapılmamasını istemek oldu.

Kendisini Nicestream'e alternatif önermemeye iten sebepler sorulduğunda, eski çalışan, emrin doğrudan başkandan geldiği ve tartışılamayacağı konusunda ısrar edilmiş.

La Masia'daki durum

Xavi Martin, 2019 yılında Masia'nın direktörlüğüne atandı. SER Catalunya'da 'Barçagate' davası patladığında Martin'in yaptığı ilk şey, bölgesinde skandalla ilgili sözleşmeler olup olmadığını öğrenmek oldu.

Arjantin'den Tantra Soft şirketiyle imzalanmış birkaç tane buldu. Onların varlığından ve Masia'ya ne gibi hizmetler sağladıklarından haberdar değildi.

Ne hakkında konuştuğunu bilmeyen futbol antrenmanından sorumlu menajer Xavier Vilajoana'dan hemen açıklama istedi.

Bu durumu yargıç önünde açıkladı ve kendisine, çok sinir bozucu, ne kulübün o zamanki CEO'su Òscar Grau'nun ne de Josep Maria Bartomeu'nun herhangi bir şeyi açıklamak istemediğini açıkladı.

Sosyal medyadaki profiller

Nicestream şirketinin birkaç işçisi ve eski çalışanı tarafından Mossos d'Esquadra ve Yargıç Alejandra Gil'den önce yapılan çeşitli açıklamalarda zaten bu durum kabul edilmişti, ancak gruptan yeni bir işçi, mesajların alındığı araştırılan profillerin birçoğunu beslediğini itiraf etti

İfadesinde; Josep Maria Bartomeu'nun yönetim kurulu hakkında olumlu ve kulüp çevresinin çeşitli üyelerine karşı olumsuz eleştiriler yayılması konusunda çalıştıklarını söyledi.

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