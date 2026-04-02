David Møller Wolfe, milli maçlar arasında ciddi bir darbe aldı. Norveçli sol bek, İsviçre ile oynanan dostluk maçında (0-0) gözünün altına bir dirsek darbesi aldı; bunun üzerine takım arkadaşı Andreas Schjelderup büyük bir paniğe kapıldı. Schjelderup, Møller Wolfe'un gözünü kaybettiğini sandı.

75. dakikada eski AZ savunmacısı sol elmacık kemiğine bir dirsek darbesi aldı ve bu da kanamaya neden oldu. Schjelderup ona doğru koştu ve ardından ciddi bir panik yaşadı.

"Gözünün altında çok kan ve bir kesik gördüm. 'Bu da ne böyle?' diye düşündüm. Gözünü kaybettiğini sandım," diyor Schjelderup, Dagbladet'e verdiği röportajda.

Sonunda bunun derin bir kesik olduğu anlaşıldı. Bunu fark eden takım arkadaşı Kristoffer Ajer, Wolverhampton Wanderers'ın sol bekini sakinleştirmeyi başardı.

Geçen hafta Hollanda'ya gol atan Schjelderup, bundan sonra bu tür durumlara farklı tepki vereceğini söylüyor. “Belki de bir dahaki sefere onu biraz daha sakinleştirmeli ve bu kadar abartılı tepki vermemeliyim. Sinirli olduğunu anlıyorum.”

Møller Wolfe de söz aldı ve SL Benfica forvetinin paniğini kendisinin de hissettiğini söyledi. “Schjelderup bana geldi ve hemen kenara doğru doktorun sahaya gelmesi gerektiğini bağırdı.”

Wolverhampton'ın önümüzdeki hafta sonu maç programı yok, bu da Møller Wolfe'un Premier League'in son sırasındaki takımda sakin bir şekilde iyileşebilmesini sağlıyor. The Wolves, 10 Nisan Cuma günü Premier League'de West Ham United ile karşılaşacak.