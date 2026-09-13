Arsenal'in eski yıldızı Fransız Emmanuel Petit, teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibinin bu yaz Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ı kadrosuna katamayarak aslında büyük bir felaketten kıl payı kurtulduğunu düşünüyor.

Arsenal, geçtiğimiz mayıs ayında 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı, ancak Arteta kadrosunu güçlendirmek için hiç vakit kaybetmedi.

Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis kısa sürede etkilerini gösterdi, fakat Arsenal üst düzey bir yeni forvet transfer etmeyi başaramadı. Arteta, Viktor Gyökeres'in zorlu geçen ilk sezonunun ardından yeni bir forvete ihtiyaç duyulduğuna işaret etmişti.

Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in adı transfer dönemi boyunca Arsenal ile anıldı, ancak oyuncunun Emirates Stadyumu'na gelme konusundaki tereddüdü sonunda anlaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Ancak transfer döneminin belirli bir aşamasında Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın transferi güçlü bir şekilde gündemdeydi; öyle ki sözleşme yenileme müzakereleri çıkmaza giren Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın kulübün kendisi olduğunu Arsenal hissediyordu.

Vinicius sonunda Bernabeu'da kalmak için yeni bir sözleşme imzalamadan önce Arsenal, transferin gerçekleşmesi konusunda iyimserdi.

Bununla birlikte, 97/98 sezonunda Arsenal ile "double" kazanan Petit, bunu olumsuz bir durum olarak görmek yerine, Arteta'nın Vinicius gibi bir oyuncunun kişiliğiyle başa çıkmakta zorlanabileceğini düşünüyor.

Petit, İngiliz gazetesi "Mirror"a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence Vinicius Junior son derece yetenekli bir oyuncu, ancak zihniyet açısından Arsenal'e uygun olduğundan emin değilim. Bu sadece benim görüşüm."

Şöyle devam etti: "Arsenal'de çok sayıda mütevazı oyuncu görüyorum, dolayısıyla eğer aniden tamamen farklı birini getirirseniz bu bir sorun olabilir, özellikle de Arteta'nın yönetim tarzıyla."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Betis - Real Madrid maçında Vinicius Junior ile Jose Mourinho arasında yaşananlara bir bakın. Bu bana geçen sezon Xabi Alonso ile yaşanan olayı, onunla el sıkışmayı reddettiği anı hatırlattı."

1998 Dünya Kupası'nı Fransa ile kazanan Fransız yıldız şöyle ekledi: "Vinicius Junior taraftarlardan, basından ve sosyal medyadan sert eleştirilere maruz kalıyor, ancak o anlarda yanlış bir mesaj veriyor. O an göz önüne alındığında, Arsenal'in gerçek bir felaketten kurtulmuş olabileceğini düşünüyorum."

Devamında şunları dedi: "Vinicius Junior yeteneğinde bir oyuncuyu Arsenal forması altında görmeyi çok isterdim, ancak onun zihniyeti ve kibriyle birlikte bunun başa çıkması son derece zor bir durum yaratacağını düşünüyorum."

Ancak Petit'ye göre Alvarez ile anlaşamamak ağır bir darbeydi; kendisi Arjantinli oyuncunun takıma sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyor.

Petit şöyle işaret etti: "Julian Alvarez, Arsenal'in ihtiyaç duyduğu forvet. Neden mi? Çünkü Premier Lig'i çok iyi tanıyor. Son derece yetenekli bir oyuncu, harika bir hareket kabiliyetine ve yüksek teknik becerilere sahip. Tek dokunuşla oynama tarzı sayesinde Arsenal'in mevcut oyun anlayışına mükemmel uyum sağlar. Bir oyuncu olarak ona gerçekten hayranım."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ancak açıkça görülüyor ki o Barcelona'yı istiyor ve eğer yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılmadıysa, kış transfer döneminde bu kulüpten ayrılacağına gerçekten inanıyor musunuz? Bundan emin değilim."

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