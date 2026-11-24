Eski Arsenal ve Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Tomas Rosicky, teknik direktör Brian Priske'nin pazartesi günü görevden alınmasının ardından Sparta Prag'daki sportif direktörlük görevinden ayrılmayı kabul etti. Çekya'nın en üst liginde mücadele eden kulüp, beş maçlık galibiyet hasreti sonunda lider Slavia Prag'ın 13 puan gerisine düşünce kapsamlı değişikliklere gitti.

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Sparta, kötü gidişatın ardından Priske'yi görevden aldı

Sparta, Danimarkalı teknik direktör Priske'yi pazartesi günü görevden aldı. Takım son beş maçının hiçbirini kazanamazken Rosicky de karşılıklı anlaşmayla kulüpten ayrıldı. Priske, 2022'de göreve geldikten sonra takımı üst üste iki kez şampiyonluğa taşımış, ardından Feyenoord'a gitmiş ve geçen sezon geri dönmüştü. Ancak ligdeki ciddi düşüş, Sparta'yı 24 puanla, şehirdeki rakibi Slavia'nın 13 puan gerisinde dördüncü sıraya itti.

Yönetim, Danimarkalı teknik direktörün neden gönderildiğini açıkladı

Kulüp yöneticileri, Priske'nin Prag'a dönüşünün ardından gidişatı tersine çevirebileceğini umuyordu. Ancak Liberec karşısındaki kötü performansın ardından sabırları tükendi. Kararı kulübün resmî açıklamasında anlatan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Frantisek Cupr, "Ekim ayındaki millî maç arasının ardından kulüp yönetimi Brian'a hem sonuçları hem de performansı iyileştirmesi için bir fırsat verdi.

"Ancak takımın uzun süredir devam eden kötü sonuçlarına Liberec karşısındaki yetersiz performans da eklenince onu teknik direktörlük görevinden alma kararı verdik" dedi.

Kulübün simge isimlerinden Rosicky'nin yerini Sivok alıyor

Rosicky'nin ayrılığı, futbolculuk kariyerine başladığı kulüpte yönetici olarak geçirdiği sekiz yılı sona erdiriyor. Sparta altyapısından yetişen eski Çekya millî oyuncusu, çocukluğunun takımına dönmeden önce Dortmund ve Arsenal'da yıldızlaştı. Eski Sparta stoperi Tomas Sivok'un onun yerine geçmesi bekleniyor.

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Rosicky mevcut görevinden ayrılsa da kulüp, onunla çalışmaya devam etmek istiyor. Cupr, "Tomas'ın deneyiminden tamamen vazgeçmenin hata olacağının farkındayız. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda kulüpte üstlenebileceği olası bir görev hakkında kendisiyle görüşeceğiz" diye ekledi.

Sparta'yı Avrupa Ligi sınavı bekliyor

Sparta'nın 26 Kasım Perşembe günü Avrupa Ligi lig aşamasındaki beşinci maçında Hollanda ekibi AZ'yi ağırlamadan önce toparlanmak için fazla zamanı yok. Dört maçta yalnızca dört puan toplayarak Avrupa Ligi sıralamasında 22. sırada yer alan takımın, eleme turuna yükselme umudunu canlandırmak için acilen galibiyete ihtiyacı var. Yeni yönetim altında sonuçların istikrara kavuşması, hem Avrupa kupalarındaki mücadelesini hem de lig sezonunu kurtarması için şart olacak.