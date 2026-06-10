Eski Arsenal ve Barcelona yıldızı: Fas, Dünya Kupası finaline yükselecek... Ve bu takım şampiyon olacak

Şu anda Real Betis'te forma giyen, daha önce Arsenal ve Barcelona'da oynayan Héctor Bellerín, Fas'ın 2026 Dünya Kupası finaline yükseleceğini öngördü.

Bellerin, Çarşamba günü Real Betis'in sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, turnuvayla ilgili beklentilerini şöyle dile getirdi: "İspanya ve Fas finale yükselecek ve La Roja Dünya Kupası'nı kazanacak."

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Fas milli takımı, Brezilya, İskoçya ve Haiti ile birlikte Dünya Kupası'nın üçüncü grubunda yer alırken, İspanya milli takımı ise Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte sekizinci grupta yer alıyor.

İspanya, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, final maçında Hollanda'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın galibiyet golünü, Barcelona efsanesi Andrés Iniesta, uzatmaların ikinci yarısının 116. dakikasında attı.

Atlas Aslanları ise en önemli uluslararası başarısını geçen yıl, 2022'de Katar'da, sıralama maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilerek dördüncü sırada yer alarak elde etmişti.