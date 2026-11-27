Eski Arsenal kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, İspanya'da geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtuldu. Tecrübeli forvetin lüks otomobili, şu anki kulübü Deportivo A Coruna'nın sabah antrenmanına giderken otoyolda çarpışma sonucu hasar gördü.

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Sabah saatlerindeki otoyol kazasının ardından acil durum ekipleri çağrıldı

Football.London'un haberine göre kaza, perşembe günü yerel saatle 09.30 civarında, İspanya'nın kuzeybatısındaki Piadela bölgesinde AP-9 otoyolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Turkuaz renkli Ferrari F12 N-Largo kullanan Aubameyang, bir BMW X1'e çarptı. Diğer araç devrildi ve ardından çekiciyle kaldırılması gerekti.

Olay yerine Sivil Muhafızlar, itfaiyeciler ve sağlık ekipleri geldi. Kimse ciddi şekilde yaralanmadı ve her iki araçtaki herkes güvenle dışarı çıktı. Kazaya rağmen 37 yaşındaki futbolcu, kendi aracıyla Deportivo'nun Cidade Deportiva de Abegondo tesislerine giderek antrenmanı planlandığı gibi tamamladı.

Aubameyang kazadan yara almadan kurtuldu, yaşadığı korkuyu büyütmedi

Antrenmanı bitirdikten sonra olayla ilgili konuşan Gabonlu millî futbolcu, kazanın kısa süreli bir korkudan ibaret olduğunu söyledi.

“Sadece biraz korktuk,” diyen Aubameyang, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatta böyle şeyler olur. En önemlisi, kazaya karışan diğer kişinin de benim de iyi olmamız.”

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Tecrübeli forvet Deportivo'yu yeniden yükseltmeye kararlı

Aubameyang, Chelsea, iki ayrı dönemde Marseille ve Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Qadsiah'ta oynadıktan sonra temmuz ayında, 2028'e kadar sürecek iki yıllık sözleşmeyle üst lige yeni yükselen Deportivo'ya katıldı. Ağustos ayında Mirror gazetesine konuşan futbolcu, kulübün yeniden yükselişine öncülük etmek için diğer teklifleri neden geri çevirdiğini anlattı.

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“Tutkum kesinlikle hâlâ var, yoksa başka bir meydan okumayı seçerdim,” dedi. “Birkaç teklif aldım ama tutkum hâlâ var. Kendimi sınamaya devam etmek istiyorum ve bu kulübü yeniden en iyi günlerine döndürmeye çalışmanın özel bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum.

“Gelecek yıl profesyonel kariyerime başlamamın üzerinden 20 yıl geçmiş olacak ve doğrusu kendimi oldukça iyi hissediyorum. Futbola hâlâ çok şey katabilirim ve tutkum da sürüyor. Bunun hiç değişmeyeceğini düşünüyorum.

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“Bedenim devam edebileceğimi söylediği sürece devam edeceğim. Elbette bir gün en üst düzeyde oynamak için elimden gelenin en iyisini yapamayacağımı hissedersem belki bırakırım derim. Ama şu an futbola verecek birkaç yılım daha olduğundan eminim. Buradaki meydan okumayı bu yüzden kabul ettim. Gerçekten yardımcı olabileceğimi, hâlâ gol atıp asist yapabileceğimi ve sahada etkili olabileceğimi biliyorum.”

Pazar günü Barcelona ile yeniden karşılaşacak

Perşembe günkü kazadan yara almadan kurtulan Aubameyang, pazar günü eski kulübü Barcelona'ya karşı forma giyebilecek. 2018'de kulüp rekoru kıran bir bedelle Arsenal'e transfer olduktan sonra 163 maçta 92 gol atan ve 2022'de Arsenal'den Barcelona'ya geçen forvet, şimdi eski rakibine karşı hâlâ etkili olabildiğini göstermeyi hedefliyor.