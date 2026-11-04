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David Ospina Colombia Getty
Abobakr El Mokadem
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Eski Arsenal ve Al-Nassr kalecisi: Ospina geleceğiyle ilgili kesin kararını açıkladı

Kolombiya - Şili
Kolombiya
Şili
Hazırlık Maçları
Al Nassr FC
Arsenal
D. Ospina
Kolombiya
Şili
Suudi Arabistan
İngiltere

"Gülümsemem beni nereye götürürse oraya gideceğim"

Meksika kulübü Atlante'nin file bekçisi Kolombiyalı David Ospina, bugün çarşamba günü, 38 yaşına yakın bir yaşta futbolu bıraktığını açıkladı.

Ospina, 2014 ile 2018 yılları arasında Arsenal, 2022'ye kadar Napoli forması giymiş, ardından 2024'e kadar birlikte kaldığı Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Ayrıca Fransa'da, Nice kulübünde geçirdiği altı yıllık dönemiyle (2008-2014) tanınıyor.

Deneyimli kaleci, Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla emekliliğini açıklayarak şunları söyledi: "Futbola teşekkür ederim diyorum! Onu bırakmayacağım... Ama minnettarım! Harika bir yolculuktu! Bundan sonra, gülümsemem beni nereye götürürse oraya gideceğim."

Gelecek maçlar
COL

COL

Hazırlık Maçları

13 Kas 2026

CHL

CHL

Ospina, kariyeri boyunca 600'den fazla maça çıktı; bunların 131'i Kolombiya Milli Takımı formasıyla oynandı ve bu da onu, James Rodriguez ile eşit sayıyla, milli takım tarihinde en çok forma giyen oyuncu yapıyor.

 

 

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