Eski Arsenal ve Al-Nassr kalecisi: Ospina geleceğiyle ilgili kesin kararını açıkladı

Meksika kulübü Atlante'nin file bekçisi Kolombiyalı David Ospina, bugün çarşamba günü, 38 yaşına yakın bir yaşta futbolu bıraktığını açıkladı.

Ospina, 2014 ile 2018 yılları arasında Arsenal, 2022'ye kadar Napoli forması giymiş, ardından 2024'e kadar birlikte kaldığı Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Ayrıca Fransa'da, Nice kulübünde geçirdiği altı yıllık dönemiyle (2008-2014) tanınıyor.

Deneyimli kaleci, Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla emekliliğini açıklayarak şunları söyledi: "Futbola teşekkür ederim diyorum! Onu bırakmayacağım... Ama minnettarım! Harika bir yolculuktu! Bundan sonra, gülümsemem beni nereye götürürse oraya gideceğim."

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Ospina, kariyeri boyunca 600'den fazla maça çıktı; bunların 131'i Kolombiya Milli Takımı formasıyla oynandı ve bu da onu, James Rodriguez ile eşit sayıyla, milli takım tarihinde en çok forma giyen oyuncu yapıyor.