Şu anda Lyon'da oynayan Alexandre Lacazette, kısık ve ince sesli bir videosunun viral hale gelmesinden sonra ameliyat olacak.i

Fransız forvetin sesi garip geldi

Bir polip ile karşı karşıya kaldı

Millî arada ameliyat olacak

NE OLDU? Fransız forvet, Ligue 1'de Monaco'ya karşı oynadığı maçın ardından sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu. Lacazette'in maç sonrasında verdiği röportajda neredeyse sesini kaybettiği anlaşıldı. L'Equipe, 31 yaşındaki oyuncunun millî arada polip ameliyata gireceğini bildirdi. Fransız oyuncunun ses tellerinde bulunan küçük bir polip, oradan çıkarılacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: Arsenal'deki sözleşmesinin sonuna geldiğinde Lyon'a serbest oyuncu olarak yeniden katılan Lacazette'in yaz aylarından bu yana bir boğaz sorunu yaşadığı ve ameliyat olmak için uygun zamanı beklediği söyleniyor.

LACAZETTE'İ NE BEKLİYOR? Lyon, pazar günü Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşılaştıktan sonra iki haftalık bir ara verecek. Bu ara, yeni sezonda yedi maçta dört golü olan Lacazette'in tıbbi yardım almasına ve sesini dinlendirmesine yardımcı olacak.