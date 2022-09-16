- Fransız forvetin sesi garip geldi
- Bir polip ile karşı karşıya kaldı
- Millî arada ameliyat olacak
NE OLDU? Fransız forvet, Ligue 1'de Monaco'ya karşı oynadığı maçın ardından sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu. Lacazette'in maç sonrasında verdiği röportajda neredeyse sesini kaybettiği anlaşıldı. L'Equipe, 31 yaşındaki oyuncunun millî arada polip ameliyata gireceğini bildirdi. Fransız oyuncunun ses tellerinde bulunan küçük bir polip, oradan çıkarılacak.
🎙 Alexandre Lacazette sur les coups de pied arrêtés : "On savait que c'était notre point faible… Je suis désolé pour les supporters."— Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 11, 2022
La déception de l’attaquant Lyonnais après la défaite sur le rocher. #ASMOL #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/EhAPi0eE6U
DAHA BÜYÜK RESİM: Arsenal'deki sözleşmesinin sonuna geldiğinde Lyon'a serbest oyuncu olarak yeniden katılan Lacazette'in yaz aylarından bu yana bir boğaz sorunu yaşadığı ve ameliyat olmak için uygun zamanı beklediği söyleniyor.
LACAZETTE'İ NE BEKLİYOR? Lyon, pazar günü Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşılaştıktan sonra iki haftalık bir ara verecek. Bu ara, yeni sezonda yedi maçta dört golü olan Lacazette'in tıbbi yardım almasına ve sesini dinlendirmesine yardımcı olacak.