Eski Arsenal forveti Gabriel Jesus, çocukluk kulübü Palmeiras'a bağlılığı nedeniyle yaz transfer döneminde Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Flamengo'nun teklifini geri çevirdiğini açıkladı. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Güney Amerika'ya dönmek yerine transfer döneminin son gününde Kuzey Londra'dan İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu.

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Brezilyalı futbolcu, Rio kulübünün teklifini reddetti

TV Bandeirantes'e konuşan Brezilyalı millî futbolcu, Mikel Arteta'nın planlarında artık yer almadığı netleşince Rio de Janeiro ekibi Flamengo'nun kendisini ülkesine döndürmeye çalıştığını açıkladı. Kariyerinin başlarında Manchester City'de birçok kupa kazanan forvetin Emirates Stadyumu'ndaki ilerleyişi, tekrarlayan fiziksel sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Bu belirsizlik, Avrupa ve Güney Amerika'dan birçok kulübü oyuncunun transfer durumunu sormaya yöneltti.

Çocukluk bağları ülke içi transferi engelledi

2013 ile 2015 arasında Palmeiras altyapısında yetişen forvet, 2015'te Copa do Brasil'i kazanırken Campeonato Brasileiro Serie A'da En İyi Yeni Oyuncu ödülünü aldı. Palmeiras'ın 22 yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandığı 2016'da ise Bola de Ouro ödülünün sahibi oldu.

İngiltere'ye transfer olmadan önce São Paulo'da çıktığı 83 maçta 28 gol ve dokuz asist kaydetti. Bu geçmişinin Flamengo ile görüşmesini neden engellediğini anlatan Jesus, şunları söyledi: “Benimle konuşmak istediler ama kibarca, ‘İletişime geçtiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Ancak sizin geri dönmesini istediğiniz Flamengo altyapısından yetişen oyuncular olduğu gibi, ben de Palmeiras altyapısından yetiştim’ dedim.”

Brezilya'daki tek seçeneği Palmeiras

Güney Amerika'ya erkenden dönmek yerine Avrupa futbolunda kalmayı seçen santrfor, Barcelona ile Haziran 2029'a kadar geçerli üç yıllık sözleşme imzaladı. Katalonya'dan yakın zamanda ayrılmayı planlamayan hücum oyuncusu, sonunda ülkesine döndüğünde yalnızca eski kulübünü değerlendireceğini vurguladı: “Ben Palmeiras'ım, aklım Palmeiras'ta. Olası bir dönüşte yüzde 100 Palmeiras. Ne zaman olacağını bilmiyorum.”

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Hızlı başlangıç, Katalan ekibinin yeniden yükselişine güç katıyor

Transfer döneminin son gününde İspanya'ya transfer olan Jesus, hücumdaki etkinliğini yeniden kazanmakta gecikmedi. 29 yaşındaki oyuncu, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlardaki ilk sekiz maçında şimdiden dört gol ve bir asistlik katkı sağladı. Önümüzdeki aylarda sakatlık yaşamaması, Barcelona'nın hücum hattında düzenli olarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırması ve önemli kupalar için mücadele etmesi açısından kritik olacak.