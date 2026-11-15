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Yükselen yıldız Brajan Gruda'nın, eski Almanya millî takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kendisine yönelik çekinceleri nedeniyle millî takımdaki ilk maçına daha erken çıkamadığı öne sürüldü.

Sky'ın haberine göre, RB Leipzig'in hücum oyuncusunun "rahat, zaman zaman olumlu anlamda küstah ve naif tavrı" Nagelsmann'ın her zaman hoşuna gitmedi. Eski millî takım teknik direktörünün ekibinde, bugün 22 yaşında olan oyuncunun A millî takıma düzenli olarak çağrılması ve forma giymesi için henüz erken olduğu düşüncesinin o dönemde yerleştiği belirtiliyor.

Gruda, Nagelsmann'dan Almanya millî takımına yalnızca bir kez davet aldı. Haziran 2024'te, Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Şampiyonası'nın hemen öncesinde Ukrayna ile 0-0 berabere biten maçın kadrosundaydı ancak 90 dakikanın tamamını yedek kulübesinde geçirdi. Nagelsmann daha sonra kanat oyuncusunu bir daha çağırmadı.

Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'ndaki kötü sonucun ardından görevinden ayrılmak zorunda kalıp yerine Jürgen Klopp getirildikten sonra Gruda için durum değişti. Yeni millî takım teknik direktörü, onu eylül sonundaki ilk Uluslar Ligi maçları için kadroya almak istiyordu. Ancak hücum oyuncusunun karın kasındaki zorlanma, bu planları son anda bozdu.

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Gruda, geçen cuma Almanya A millî takımı formasıyla ilk maçına çıktı. Uluslar Ligi'nde Sırbistan'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette sahanın en iyi oyuncusuydu. Ayrıca 50 metreden uzun, etkileyici bir bireysel koşunun ardından skoru 3-0'a getiren golü attı.

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Jürgen Klopp, Sırbistan maçının ardından Brajan Gruda'nın performansı hakkında ne söyledi?

Gruda, bu performansıyla Klopp'tan da bolca övgü aldı. Millî takım teknik direktörü son düdüğün ardından, "Bu inanılmaz" diyerek sevincini dile getirdi ve Gruda'nın karşısında oynayan Petar Sukacev'e acıdı: "Sol bek, zavallı adam!"

Klopp, Sırbistan maçı öncesinde de çalım becerisi yüksek hücum oyuncusundan övgüyle söz etmişti: "O müthiş bir oyuncu ve potansiyelini henüz tam olarak ortaya koymadı. Bu yaşta bunu yapması da gerekmiyor ama çok sayıda olumlu işaret verdi."

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Gruda, pazartesi günü Hollanda'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta da ilk 11'de yer alabilir. Almanya millî takımının, Uluslar Ligi'nin son maç gününde Hollanda karşısında çeyrek finale kalabilmek için mutlaka galibiyete ihtiyacı var.

Almanya şu anda puan tablosunda Hollanda ve Yunanistan'ın arkasında, üçüncü sırada yer alıyor. Üç puan kesin olarak yeterli olacak. Beraberlik durumunda ise Almanya'nın, paralel maçta Yunanistan'ı yenmesi gereken Sırbistan'ın yardımına ihtiyacı var.