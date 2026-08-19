Kicker'ın haberine göre bu durum, 19 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncuya kulüp tarafından açık şekilde bildirildi ve kendisine kulüp değiştirmesi tavsiye edildi. Yeni teknik direktör Carles Martinez yönetiminde, sistemin üçlü savunmadan dörtlü savunmaya dönmesi nedeniyle Andrich'in süre alma ihtimalinin neredeyse olmadığı belirtildi.

Geçen yaz Granit Xhaka'nın ayrılığından bu yana Werkself'i kaptan olarak sahaya çıkaran Andrich, geçen sezon Kasper Hjulmand'ın üçlü savunmasında merkezi bir oyuncu olarak görev yaptı. Ancak sık sık hatasız kalamadı, ayrıca hız eksikliği de defalarca çok net biçimde ortaya çıktı.

Buna rağmen 31 yaşındaki oyuncu, Bayer'in çalkantılı sezonunda mutlak bir istikrar unsuru oldu ve sezonu 46 resmi maçla tamamladı. Mevki değiştiren stoper ayrıca iki önemli gole de imza attı: 29. haftada BVB karşısında 1-0'lık galibiyet golünü attı. Daha sonra Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Arsenal'e karşı ise ilk maçta yaptığı kafa vuruşuyla Werkself'i öne geçirdi ve Bayer taraftarlarına kısa süreliğine çok büyük bir sansasyonun hayalini kurdurdu.

Andrich, Klopp yönetiminde DFB takımına dönmek istiyor ve süreye ihtiyaç duyuyor

Şimdi ise Andrich'in Leverkusen'deki dönemi, beş yılın ve 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen sona ermiş gibi görünüyor. İlk veda söylentileri ve Eintracht Frankfurt'un ilgisi dolaşırken Andrich kısa süre önce Bild'e, "Beni kimse kapı dışarı etmediği ya da yeni bir şey yapmam gerektiği hissine kapılmadığım sürece ayrılığı zorlamam" demişti.

Kicker'a göre Hessen ekibiyle işler hiçbir zaman somutlaşmadı, ancak Andrich şimdi gerçekten de çok fazla süre almak istiyorsa muhtemelen "yeni bir şey yapmak" zorunda. Bu istek onu kariyerinde ilk kez yurt dışına götürebilir. En azından Andrich'in oraya transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Milli takım konusu da Andrich için, Jürgen Klopp'un milli takım teknik direktörü olarak başlattığı yeni dönem nedeniyle tamamen kapanmış değil. Ağustos başında kicker'a şöyle konuştu: "Temelde hedefim yeniden orada olmak. Kendimi yeniden milli takımın radarına sokmak istiyorum. Milli takımın yeniden bir parçası olma iddiam var ve milli takımla daha yaşayacaklarımın olmasını istiyorum."

Andrich, Klopp'u TV yorumcusu olarak da tanıdı

Klopp ile daha önce Dünya Kupası sırasında da yoğun bir iletişimi olmuştu. İkili, turnuva boyunca Magenta için televizyon yorumcusu olarak görev yaptı. Hertha BSC altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, "Birbirimizi gördüğümüzde gerçekten çok keyif alıyorduk. Futbol hakkında çok konuştuk" dedi.

Andrich daha önce Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaramamıştı, buna karşın 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda Toni Kroos'un yanında ilk 11'in değişmez ismiydi. Şimdi ise Leverkusen'deki yerini de muhtemelen kesin olarak kaybediyor.

Bundan sonra bu yeri daha genç isimlerin alması bekleniyor. Leverkusen, yaz transfer döneminde örneğin tam da Andrich'in savunmacı orta sahadaki rolünü üstlenebilecek üst düzey yetenek Kennet Eichhorn'u kadrosuna kattı. Ancak henüz 17 yaşına giren oyuncuya "tedavi gerektiren bir metabolizma hastalığı" teşhisi kondu. Bu nedenle Eichhorn'un Werkself formasıyla ilk maçına ne zaman çıkabileceği tamamen belirsizliğini koruyor.

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