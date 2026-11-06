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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Çeviri:

Eski Al-Nassr teknik direktörü: Ronaldo emeklilik zamanlamasında yanıldı, yerini dolduracak biri yok

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Portekiz
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız eleştirilerin hedefinde

Al Nassr'ın eski teknik direktörü Portekizli Helder Cristovao, kulübün kaptanı olan hemşehrisi Cristiano Ronaldo'nun milli futbolu bırakma kararının zamanlamasını eleştirdi.

Ronalda, dün perşembe günü, 23 yıl boyunca süren uzun ve tarihi kariyerinin ardından milli futbolu bıraktığını açıkladı. Bu kariyer, 2016 Avrupa Uluslar Kupası ile 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarıyla taçlandı.

Cristovao, bu konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan merkezli "Arriyadiyah" gazetesine yaptığı açıklamalarda, "Don"un 2026 Dünya Kupası'nın bitiminin hemen ardından, daha fazla beklemeden futbolu bırakması gerektiğini söyledi.

Al Nassr'ın eski teknik direktörü, eleştiri oklarını bizzat Portekiz Futbol Federasyonu'na yöneltti ve bu kararı federasyonun düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

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Şöyle ekledi: "Ronaldo, ülkesinin milli takımına çok şey kattı, uzun yıllar boyunca kaptanlık pazubendini taşıdı ve performans ile başarılar düzeyinde olağanüstü bir iz bıraktı. Profesyonel zihniyeti de dünya futbolunun zirvesindeki üstünlüğünün ve devamlılığının en belirgin sırrıydı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ronaldo her şeyi farklı kıldı ve kimsenin uzun yıllar boyunca onun seviyesine yaklaşabileceğini düşünmüyorum, çünkü kendisi, onu kuşağının diğer yıldızlarından farklı bir oyuncu kılan olağanüstü bir zihniyete sahip."

Öte yandan Cristovao, Ronaldo'nun kariyerini tekrarlayabilecek bir oyuncunun bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Daha önce birçok büyük yıldız futbolu bıraktı ama futbol devam etti ve gelmekte olan yeni bir kuşak var."

Portekizli teknik direktör sözlerine şu düzeltmeyi getirerek tamamladı: "Ancak Cristiano Ronaldo bir daha tekrarlanmayacak, çünkü o tarihte eşi benzeri olmayan tek isim."

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