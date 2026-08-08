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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Eski Al-Nassr forveti yanıt verdi: Al-Hilal'in en yeni yaz transferi mi olacak?

Transfers
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Al Shabab - Al Qadsiah
Al Shabab
Al Qadsiah
A. Al Salem
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Ligi'nde beklenen yeni bir transfer

Nassr'ın eski forveti, gelecek sezon Hilal forması giyme ihtimaline yanıt verdi. Söz konusu oyuncu, daha önce geleneksel rakip "El Alemi"nin formasını giymişti.

Kadisiye forveti Abdullah es-Salim'e, "El Zaim"in yeni bir Suudi forvet arayışı içinde olması nedeniyle mevcut yaz transfer döneminde Hilal'e transfer olma ihtimali soruldu.

Es-Salim, Suudi "El Yaum" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ben Kadisiye formasını giyiyorum, şu anda bu kulübe aidim, burada çok mutluyum ve ona hizmet etmeyi seviyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu konu (Hilal'e transfer) hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bu sezonki hedefim Kadisiye ile bir şampiyonluk kazanmak."

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33 yaşındaki oyuncu, Suudi sahalarında geçirdiği ve 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Nassr'a kiralanmasını da içeren uzun bir yolculuğun ardından, geçen yaz transfer döneminde Kadisiye'nin saflarına katıldı.

Es-Salim, İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın İtalyan forvet Mateo Retegui ve onun Meksikalı takım arkadaşı Julian Quinones'e güvenmesi nedeniyle Kadisiye ile fazla oynama fırsatı bulamıyor.

Aynı zamanda Hilal, özellikle Abdullah el-Hamdan'ın geçen kış transfer döneminde Nassr'a ve Abdullah Redif'in mevcut transfer döneminde Ahli'ye ayrılmasının ardından, bu yaz transfer döneminde yeni bir Suudi forvetle anlaşma arayışında.

Es-Salim'in Kadisiye ile yeni sezonda 4 kupada mücadele etmeye hazırlandığı hatırlatılır; bunlar Suudi Roshn Ligi, Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası, Suudi Süper Kupası ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'dir.

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