Nassr'ın eski forveti, gelecek sezon Hilal forması giyme ihtimaline yanıt verdi. Söz konusu oyuncu, daha önce geleneksel rakip "El Alemi"nin formasını giymişti.

Kadisiye forveti Abdullah es-Salim'e, "El Zaim"in yeni bir Suudi forvet arayışı içinde olması nedeniyle mevcut yaz transfer döneminde Hilal'e transfer olma ihtimali soruldu.

Es-Salim, Suudi "El Yaum" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ben Kadisiye formasını giyiyorum, şu anda bu kulübe aidim, burada çok mutluyum ve ona hizmet etmeyi seviyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu konu (Hilal'e transfer) hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bu sezonki hedefim Kadisiye ile bir şampiyonluk kazanmak."

33 yaşındaki oyuncu, Suudi sahalarında geçirdiği ve 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Nassr'a kiralanmasını da içeren uzun bir yolculuğun ardından, geçen yaz transfer döneminde Kadisiye'nin saflarına katıldı.

Es-Salim, İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın İtalyan forvet Mateo Retegui ve onun Meksikalı takım arkadaşı Julian Quinones'e güvenmesi nedeniyle Kadisiye ile fazla oynama fırsatı bulamıyor.

Aynı zamanda Hilal, özellikle Abdullah el-Hamdan'ın geçen kış transfer döneminde Nassr'a ve Abdullah Redif'in mevcut transfer döneminde Ahli'ye ayrılmasının ardından, bu yaz transfer döneminde yeni bir Suudi forvetle anlaşma arayışında.

Es-Salim'in Kadisiye ile yeni sezonda 4 kupada mücadele etmeye hazırlandığı hatırlatılır; bunlar Suudi Roshn Ligi, Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası, Suudi Süper Kupası ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'dir.