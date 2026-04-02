Eski Al-Hilal savunma oyuncusu, Roshen Ligi'nde üçlü rekabeti alevlendiriyor

Roshon Profesyonel Ligi kulüpleri, şampiyonluk yarışında fark yaratabilecek seçkin oyuncularla sözleşme imzalayarak önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Takımlar arasında en yetenekli oyuncuları kadrolarına katma konusunda rekabetin kızıştığı bir ortamda, özellikle de eski Al-Hilal savunmacıları gibi büyük deneyime sahip oyuncular büyük ilgi görüyor.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, şu anda Al-Taawoun'da forma giyen ve daha önce Al-Hilal'da oynayan savunma oyuncusu Mutaib Al-Mufarrij, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrolarına katmak üzere Roshen Profesyonel Ligi'nden üç kulübün ilgisini çekiyor.

Gazete, oyuncuya ilgi duyan kulüplerin Al-Ittifaq, Al-Ittihad ve Al-Ahli olduğunu belirtti. Al-Mufarrij'in savunmada sergilediği üstün performans ve engin tecrübesi nedeniyle, bu transferin geniş bir kitle ve medyanın ilgisiyle takip edileceği ve yoğun bir rekabet yaşanacağı tahmin ediliyor.

Raporlar, her kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için mali ve teknik imkanlarını değerlendirdiğini, ayrıca takımın savunma hattında şu anda en çok güvendiği isimlerden biri olan El-Mufarraj'ın El-Taawoun'daki performansını yakından takip ettiğini ekledi.

Muteab Al-Mufarraj'ın "Al-Sukari" ile olan sözleşmesinin önümüzdeki Haziran ayında sona ermesi planlanıyor, bu da oyuncunun bedelsiz olarak ayrılacağı anlamına geliyor.