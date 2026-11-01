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Lucas OcamposGetty
Jonathan van Haaster
Çeviri:

Eski Ajaxlı Lucas Ocampos, gerçekten muhteşem röveşatasıyla dünya çapında konuşuluyor

Monterrey
L. Ocampos

Lucas Ocampos, cumartesiyi pazara bağlayan gece (Hollanda saatiyle) olağanüstü bir gol attı. Ajax’ın eski futbolcusu, şimdi formasını giydiği Meksika ekibi Monterrey’in Club Tijuana ile 3-3 berabere kaldığı maçta, nefis bir röveşatayla ağları buldu.

Estadio BBVA’daki taraftarlar, gollü geçen ilk yarıda hiç sıkılmadı. Jackson Porozo, Tijuana’yı öne geçirdi. Ardından Belçikalı Hugo Cuypers, Monterrey adına iki gol attı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Adonis Stalin Preciado Quintero skora denge getirdi. Maç öncesinin açık favorisi Monterrey yeniden mücadele etmek zorundaydı ve bir saat dolmadan kısa süre önce tekrar öne geçti.

Óliver Torres (eski Sevilla ve FC Porto oyuncusu), Ocampos’a ortaladı. Ocampos hiç düşünmeden, kusursuz zamanladığı bir röveşatayla topu üst köşeye gönderdi. Böylece 2024 ortalarından beri sözleşmeli olduğu Monterrey formasıyla çıktığı 85 maçta 18. golünü attı.

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Liga MX

07 Kas 2026

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Ancak bu gol galibiyete yetmedi. Ocampos’un müthiş golünden üç dakika sonra Preciado, maçtaki ikinci golünü attı. Böylece Monterrey, Liga MX’te Tijuana’nın iki sıra gerisinde, sekizinci sırada kaldı.

Ocampos, 2022 ortalarında Ajax’a katılmıştı. Amsterdam ekibi onu, değer verilen bir oyuncu olduğu Sevilla’dan kiralamıştı. Ancak Ajax’ta hiçbir zaman başarılı olamadı ve dört ay sonra Sevilla’ya döndü.

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