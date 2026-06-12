Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika'ya karşı alınan ağır yenilgi, Güney Afrika'da büyük yankı uyandırdı. Teknik direktör Hugo Broos'un etkisiz kalan takımı, erken bir golle geriye düştü ve 2-0 kaybettiği maçı üstelik dokuz kişi tamamladı. Maçın ardından Benni McCarthy başta olmak üzere birçok oyuncu kelimenin tam anlamıyla şaşkına döndü.

Julián Quiñones, on dakika içinde Meksika'yı öne geçirdi. Güney Afrika, bundan sonra Dünya Kupası ev sahibi takımın savunmasına zorluk çıkarmayı başaramadı.

İkinci yarı başlar başlamaz, Yaya Sithole, kaçan Brian Gutiérrez'i düşürdüğü için doğrudan kırmızı kart görerek Güney Afrika için işler daha da kötüye gitti.

Kısa süre sonra Meksika, sayısal üstünlüğünden en iyi şekilde yararlanarak Raúl Jiménez'in golüyle skoru belirledi.

Bununla da Güney Afrika'nın çilesi bitmedi; kollarını sallayan Themba Zwane'nin kırmızı kart görmesinin ardından maçı dokuz kişi tamamladı.

Bafana Bafana için tamamen kötü bir başlangıç oldu ve takım, A Grubu'nda şimdiden büyük baskı altında.

Geçen yüzyılda iki yıl Ajax'ta forma giyen analist McCarthy, 80 kez milli formayı giydiği milli takımın performansına ilişkin tek kelime bile edemedi.

Stüdyodaki diğer iki Güney Afrikalı efsane, Aaron Mokoena ve Quinton Fortune da sunucunun görüşlerini sorduğunda tamamen sessiz kaldılar.

Sunucu daha sonra bir kez daha tepki almaya çalıştı, ancak sonuç aynı kaldı: McCarthy, Mokoena ve Fortune çenelerini sıkıca kapalı tuttu. Bu anlamlı görüntüler, sabahın erken saatlerinde sosyal medyada anında viral oldu.



