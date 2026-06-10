Eski Ajax forveti Conceição, Portekiz'in veda maçında büyük kahraman oldu

Portekiz, Çarşamba günü Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Nijerya'yı 2-1 mağlup etti. Bu dostluk maçı Portekiz'in Leiria kentinde oynandı. Teknik direktör Roberto Martínez'in kadrosu, turnuvanın grup aşaması için yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek.

Maçın ilk dakikalarında top hakimiyeti Portekiz'deydi, ancak Nijerya hızlı kontrataklarla sık sık tehlikeli oldu. Cristiano Ronaldo erken dakikalarda açılış golüne çok yaklaştı, ancak şutu dışarıya gitti. Diğer tarafta ise Akor Adams, güzel bir bireysel hareketle yeteneğini sergiledi, ancak şutu Portekiz kalesinin hemen yanından dışarıya çıktı.

İlk yarının ortalarında Portekiz nihayet öne geçti. Diogo Dalot, Pedro Neto'yu ceza sahasına gönderdi ve forvet yakın mesafeden soğukkanlılıkla golü attı: 1-0. Kısa süre sonra Bruno Fernandes 2-0'ı yaklaştı, ancak kaleci Maduka Okoye güzel bir kurtarış yaptı. Ardından gelen köşe vuruşunda Ronaldo'nun kafa vuruşu da az farkla üstten dışarı çıktı.

Ancak Nijerya maça yeniden tutunmayı başardı. İlk yarının bitimine sekiz dakika kala Fisayo Dele-Bashiru, akıllı bir pasla Akor Adams'ı kale önünde boş pozisyona soktu. Forvet soğukkanlılığını korudu ve topu Portekizli kaleci Diogo Costa'nın yanından geçerek hak ettiği beraberlik golünü attı. Böylece iki takım da 1-1'lik skorla soyunma odasına gitti.

Portekiz, ikinci yarı başlar başlamaz João Félix'in sert şutunun üst direğe çarpmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Maçın bitimine 15 dakikadan fazla bir süre kala skor 2-1 oldu. Eski Francisco Conceição sağdan içeriye doğru çekip, 16 metreden uzak köşeye kusursuz bir vuruşla golü attı.

Böylece Portekiz, 17 Haziran Çarşamba günü Kongo ile oynayacağı ilk Dünya Kupası maçı öncesinde galibiyet aldı. Pazartesi günü Hollanda'ya kıl payı yenilen Özbekistan, 23 Haziran'daki rakibi olacak. Grup aşaması, 28 Haziran'da Kolombiya ile oynanacak maçla sona erecek.