Kylian Mbappé, çeyrek finalde Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup ettiği maçta attığı golle gol sayısını 8’e çıkararak 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında yeniden zirveye oturdu; her iki yıldızın da aynı gol sayısına sahip olmasına rağmen Lionel Messi’yi geride bıraktı.

Fransız milli takımının kaptanı, turnuvadaki sekizinci golünü atarak Altın Ayakkabı yarışında yeniden zirveye çıktı; daha önce Messi, Arjantin milli takımının mücadelesinde geçici olarak liderliği ele geçirmişti.

Her iki oyuncunun gol sayısı eşit olmasına rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kuralları şu anda Mbappé’ye öncelik tanıyor.

Mbappé neden Messi’den önde?

Mbappé, bu turnuvada Senegal, Irak ve İsveç karşısında ikişer gol, Paraguay ve Fas karşısında ise birer gol olmak üzere toplam 8 gol attı.

Messi de Cezayir karşısında bir hat-trick, Avusturya karşısında bir çift gol ve Ürdün, Yeşil Burun Adaları ile Mısır maçlarında birer gol atarak toplam 8 gol kaydetti.

Ancak FIFA’nın Altın Ayakkabı ödülüne ilişkin kuralları sadece gol sayısına dayalı değildir; ödülün paylaşılmasını önlemek amacıyla, oyuncular arasında eşitlik olması durumunda sıralamayı belirlemek için kriterler belirlenmiştir.

İlk sırada asist sayısı kriteri yer alırken, eşitlik devam ederse oyuncunun sahada kaldığı dakika sayısı dikkate alınır.

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Asist sayısı Mbappé'ye avantaj sağlıyor

Şu anda ödülün son sahibi olan Mbappé, 3 asistle Messi'nin sadece 1 asistine karşı üstünlük sağlıyor ve bu da ona şu anda resmi olarak golcü sıralamasında liderliği kazandırıyor.

Oynama süresi açısından ise Fransa kaptanı turnuvada 518 dakika sahada kalırken, Arjantin kaptanı sadece 410 dakika sahada kaldı.

Messi liderliği nasıl geri kazanabilir?

Messi, çeyrek finalde Arjantin ile İsviçre arasında oynanacak maçta Altın Ayakkabı yarışında birinciliği geri alabilir.

Arjantinli yıldız, maçta bir gol atmayı veya iki gol pası vermeyi başarırsa, asist sayısında Mbappé ile eşitlenecek ve daha az dakika oynamış olması nedeniyle sıralamanın zirvesine yerleşecektir.

Ancak maç uzatmalara giderse ve Messi çok fazla dakika sahada kalırsa bu senaryo değişebilir; bu durum, sıralamadaki kriterleri etkileyebilir.