Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı efsane Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain'in yıldızı Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşılaşmasında maruz kaldığı ağır sakatlığın ardından paylaştığı mesaja yaptığı ilham verici yorumla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ronaldo, Paris Saint-Germain'in Gürcü yıldızın sağ dizinde ön çapraz bağ kopması yaşadığını açıklamasının ardından ona destek vermeye özen gösterdi. Bu sakatlık, oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olmasını gerektiriyor ve kendisini uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine mahkum ediyor.

Ronaldo'dan Kvaratskhelia'ya ilham verici mesaj

Ronaldo, Kvaratskhelia'nın "Instagram" üzerinden yaptığı paylaşıma, futbolcuların karşılaştığı zorluklar ve engellerle başa çıkma konusundaki uzun deneyimine dayanarak, Gürcü yıldıza bu zorlu dönemde destek ve motivasyon mesajı taşıyan sözlerle yorum yaptı.

Al Nassr'ın kaptanı şunları yazdı: "Futboldaki en zorlu mücadeleler çoğu zaman kimsenin görmediği mücadelelerdir. Bu duyguyu biliyorum Kvara, ama seni bugün olduğun yere getiren şeyi asla unutma ve zorlu bir anın, ulaşabileceğin seviyeden şüphe etmene neden olmasına izin verme. İçindeki o tutuşan ruhu koru, çünkü en güzel günlerin ve başarıların hâlâ önünde."









Ağır bir sakatlık

Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia'nın, Fransız ekibin 4-2 kazandığı Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasında sağ dizinde ön çapraz bağ kopması yaşadığını açıklamıştı.

Paris ekibi, hücum hattının en önemli isimlerinden birini kaybederek yerel ve Avrupa kupaları için rekabetin sürdüğü bir dönemde ağır bir darbe aldı; bu sırada oyuncu tedavi ve iyileşme sürecine başlamaya hazırlanıyor.

Kvaratskhelia daha güçlü döneceğine söz verdi

Gürcü yıldız, "Instagram" hesabından duygusal bir mesaj paylaşarak sakatlığı kabullenmenin zorluğunu dile getirmiş ve "Neden ben?" diye sormuş, ardından tüm acısı ve gözyaşlarıyla aylar sürecek tedavi ve rehabilitasyon sürecini göğüslemeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

Kvaratskhelia, taraftarları için daha güçlü bir şekilde geri dönme kararlılığının altını çizerek iyileşme sürecinde hiçbir çabadan kaçınmayacağına söz verdi; ayrıca bu zorlu koşullarda kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Ronaldo'nun yorumu, zorlu anların üstesinden gelmenin, mücadele taraftarların gözünden uzak olsa bile, öz güvene tutunmayı ve geri dönebilme inancını gerektirdiğini vurgulayarak Gürcü yıldıza moral desteği kattı.

Hatırlatmak gerekir ki Cristiano Ronaldo, Salı günü Roshn Ligi'nde Neom'u tek golle yendikleri karşılaşmada Al Nassr ile zorlu bir gece geçirmişti; ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı kaçırdıktan sonra ikinci yarının başında boş kale önünde net bir fırsatı da harcayarak gol sayısını artırma ve kariyerindeki 1000. golüne yaklaşmayı sürdürme fırsatını kaçırdı.





Ronaldo kale önünde başarısız olmasına rağmen Al Nassr, 61. dakikada Portekizli João Félix'in kaydettiği tek golle maçı lehine çevirmeyi başardı ve takım sahadan üç değerli puanla ayrıldı. Bu, Ronaldo'nun Kvaratskhelia'ya gönderdiği destek mesajıyla aynı zamana denk geldi; futbol yıldızlarının, uzun yıllar süren parlak performans ve başarıların ardından bile hayal kırıklığı ve aksaklık anlarıyla nasıl yüzleştiğini yansıtan bir tabloydu bu.