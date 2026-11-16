Eşinden ayrıldıktan saatler sonra Neuer'in silinen videosu soru işaretleri doğurdu

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in oğlu Luca ile birlikte göründüğü nadir bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak ikilinin kamuoyu önüne bu şekilde çıkması dikkat çekici bir zamanlamaya denk gelince videonun yayılma koşulları ve kaynağına dair soru işaretleri de arttı.

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İşin ilginç yanı, 2014 Dünya Kupası şampiyonu Neuer'in videoyu paylaşma girişiminde bulunan isim olmaması. Deneyimli kaleci, Brezilyalı bir kulübün yöneticisinin isteği üzerine videoda yer aldı. Ancak söz konusu yönetici, video çoktan geniş kitlelere yayılmış olmasına rağmen sürpriz bir kararla onu Instagram hesabından sildi.

Hikaye cumartesi günü, Brezilya ekibi Santos'un CEO'su Alexandre Mattos'un yaklaşık 545 bin takipçisi bulunan kişisel Instagram hesabından kısa bir video paylaşmasıyla başladı. Videoda Bayern Münih'in kalecisi, Brezilyalı yöneticinin oğlu Noah'ya selam gönderiyordu.

Neuer, Bild gazetesinin aktardığı mesajında çocuğa yönelik samimi bir jestle şunları söyledi: "Merhaba Noah, ben Manuel. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Merhaba! Sana Almanya'dan selamlarımı gönderiyorum. Günaydın."

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Alman kaleci yalnızca selam vermekle yetinmedi. İki çocuğunun büyüğü olan 2 yaşındaki oğlu Luca'yı kucağında tutarak görünen Neuer, video sırasında onu işaret edip "Luca'dan da bir öpücük" dedi. Bunun üzerine minik Luca gülümseyerek kameraya el salladı ve "Merhaba!" diye tekrarladı.

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Video, Almanya, Brezilya ve diğer ülkelerdeki taraftarlardan hızlı bir karşılık gördü. Sosyal medya platformlarında pek çok hesap tarafından paylaşılan görüntüler, bu nadir aile anını kutlayan olumlu yorumlarla karşılandı. Takipçiler ayrıca Neuer ile küçük oğlu arasındaki belirgin benzerliğe de dikkat çekti.

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Video, yayınlandığı zamanlama nedeniyle ayrıca ilgi topladı. Görüntüler, Alman gazetesi Bild'in Neuer'in 26 yaşındaki eşi Anika'dan ayrıldığını ortaya koyan özel haberinden yalnızca birkaç saat sonra gün yüzüne çıktı. Bu gelişme, Bayern Münih kalecisinin özel hayatında sürpriz bir gelişme olarak kayda geçti.

Gazete başka haberlerinde de ayrılığın ayrıntılarına yer vermiş ve Alman kalecinin ikinci oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra evden ayrıldığını belirtmişti. Bazı haberlerde ise konunun Bayern Münih soyunma odasında da konuşulduğu ileri sürüldü.

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Ancak video hikayesindeki en dikkat çekici gelişme, Mattos'un görüntüleri Instagram hesabından kaldırma kararı almasıyla yaşandı. Üstelik video, onun sayfasının dışına taşmış ve farklı ülkelerden taraftarlara ulaşmıştı. Bild'in aktardığına göre Brezilyalı yönetici bu kararı tek başına verdi. Mattos, kişisel hesabından paylaşmak istediği içeriklerin niteliğini yeniden düşündükten sonra paylaşımlarını yalnızca mesleki ve iş odaklı konularla sınırlamaya karar verdi. Bu da onu Neuer'in mesajını silmeye yöneltti, ancak video çoktan yayılmış olduğu için bu adım paylaşımların önüne geçemedi.

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