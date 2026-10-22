Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından güçlü bir mesaj vermek için fırsatı değerlendirdi.

2026 yılı Ballon d'Or ödül töreninin birkaç gün öncesinde İngiliz golcü, büyük beklentisini artık gizlemiyor ve bu büyük ödülü kazanmaya en güçlü aday isimlerden biri olarak konumunu pekiştiriyor.

2-2 beraberlikle sonuçlanan heyecanlı maçın bir numaralı yıldızı Harry Kane olurken, tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçta 10 gol atıp 7 asist yapan Bayernli golcüye önümüzdeki pazartesi Ballon d'Or'u kazanma ihtimali soruldu ve sabırsızlığını saklamadı.

"Foot Mercato" sitesine göre şunları söyledi: "Kesinlikle, aldığım her mesajı ve tüm taraftarlardan, Bayern Münih, İngiltere ve Tottenham taraftarlarından gelen her desteği takdir ediyorum. Belli ki pazartesi gecesi özel bir gece olabilir."

Takımının önündeki maçlara odaklanmaya çalışırken, İngiliz oyuncu belirsizlik durumunun, özellikle de sevdiklerinin üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu kabul ediyor: "Bunun önemli bir olay olduğunu biliyorum, bu yüzden heyecanla bekliyorum. Sanırım eşim sonucu bilmeyi tercih ederdi, ailem de son derece gergin."

Kane sözlerine şöyle devam etti: "Tüm yıldızların törene gelebilmesi için sessiz kalma isteklerini anlıyorum, ama benim açımdan, elbette bütün akşam beklemek zorunda kalmadan sonucu öğrenmek isterdim! Elimden gelen tek şey bu anın tadını çıkarmak."

Harry Kane alçakgönüllülüğünü koruyor

Heyecanı apaçık ortadaydı; İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı bunu CBS Sports kanalıyla paylaştı ve en büyük hayalini canlı yayında efsane Thierry Henry'ye açıkladı.

Beklenen kazananın kimliği üzerine tahminler çoğalırken, Harry Kane bu ödülün önemini kabul etmekle birlikte alçakgönüllü olmayı tercih ediyor: "Muhteşem olurdu. Sonuç mu? Bilmiyorum. Şu anda dolaşan pek çok söylenti olduğunu biliyorum, ama bilmiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir şeyi başarmayı çok istediğim çok açık. Kariyerimde dev bir adım olurdu, bu kesin."

Ancak bu prestijli ödülü kazanmak için Kane son derece çetin bir rekabetle karşı karşıya kalacak; İngiliz golcü olağanüstü bir performans sergilerken, diğer dünya çapında oyuncular da bu prestijli bireysel ödül için gerçek rakipler olarak öne çıkıyor.

Barcelona'nın yükselen yıldızı Lamine Yamal, Paris Saint-Germain oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, tecrübeli Rodri ve Fabian Ruiz hâlâ yarışın içinde.

Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ve Michael Olise'den oluşan seçkin Fransız grubunu da unutmamak gerek.