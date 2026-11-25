İspanyol ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında bugün (çarşamba) başkent Bakü'de konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-1 yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

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Karşılaşmada, Katalan ekibinin turnuvadaki tarihinde ilk kez yaşanan bir olay gerçekleşti: Geçen sezon Barcelona kadrosunda yer almayan 3 oyuncu, aynı maçta takım adına gol attı.

Bu oyuncular İngiliz Anthony Gordon, Alman Karim Adeyemi ve Brezilyalı Gabriel Jesus oldu. İstatistik alanında uzmanlaşmış İspanyol hesap "MisterChip"in verilerine göre bu, kulübün Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir durum.

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Bu istatistiğin önemi, dört golün de üç yeni transferin imzasını taşımasından kaynaklanıyor.

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Gordon 31. dakikada skoru açtı ve 51. dakikada ikinci golü de kaydetti. Adeyemi 55. dakikada Barcelona'nın farkını üçe çıkarırken, Jesus 60. dakikada dörtlüğü tamamladı.

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Barcelona ilk yarıda bazı zorluklar yaşasa da ikinci yarının başlamasıyla birlikte hücumdaki üstünlüğünü tamamen kabul ettirmeyi başardı.

Sabah, tek golünü 63. dakikada Joy-Lance Mickels ile bularak Katalan ekibinin kalesini gole kapatmasına engel oldu, ancak konuk ekibin 4-1 galibiyetiyle sona eren maçın sonucunu değiştiremedi.

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Newcastle United'dan gelen Gordon, Barcelona kadrosundaki en dikkat çekici yeni isimlerden biri. Adeyemi Katalan kulübüne Borussia Dortmund deneyiminin ardından gelirken, Jesus da Arsenal'da geçirdiği yılların ardından takıma katıldı.

Bakü'deki stat Gordon için özel anılar barındırıyor. İngiliz oyuncu, Azerbaycan başkentinde Avrupa'daki en parlak maçlarından birini oynamış, Şubat 2026'da Newcastle United formasıyla Karabağ'a karşı 4 gol atmış ve konuk ekip maçı 6-1 kazanmıştı.

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Gordon o maçta 4 golünü 3, 32, 33 ve 45+1. dakikalarda atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan ilk Britanyalı oyuncu olmuştu.

Ayrıca Newcastle tarihinde tek bir Avrupa maçında 4 gol atan ilk oyuncu olmuştu.

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İngiliz milli oyuncunun Sabah karşısındaki golü, Karim Adeyemi'nin ortasında kaleciden seken topu takip etmesiyle geldi.

Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk beş haftasında attığı gol sayısını 18'e yükselterek turnuva tarihindeki en golcü başlangıcını egale etti. Katalan ekibi, 2024-2025 sezonunda da ilk beş maçta aynı sayıda gol atmıştı.

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Rekorunu egale etmesine rağmen Barcelona, bu aşamadaki en yüksek rakamın hâlâ uzağında. Bu rekor, 2017-2018 sezonunun ilk beş maçında 24 gol atan Paris Saint-Germain'e ait.